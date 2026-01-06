Gerul se instalează treptat în România după episoadele de ninsori și viscol din primele zile ale săptămânii, iar temperaturile vor scădea accentuat în a doua parte a intervalului, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat că vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă, cu valori termice mult sub mediile obișnuite pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul țării.

Potrivit șefei ANM, avertizările meteorologice de cod galben și cod portocaliu rămân în vigoare până miercuri dimineață, iar fenomenele specifice sezonului de iarnă continuă să se manifeste în mai multe regiuni.

Aceasta a arătat la România TV că stratul de zăpadă este deja consistent în zonele aflate sub cod portocaliu, dar și la munte, unde grosimea stratului de omăt variază, în general, între 20 și 30 de centimetri. În aceste condiții, circulația rutieră poate fi îngreunată, iar autoritățile recomandă prudență sporită.

„Rămâne în vigoare până mâine dimineață avertizarea meteorologică de cod galben și portocaliu, în care fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă sunt în continuare în desfășurare. Vorbim de strat de zăpadă consistent, în mod deosebit în ariile avertizate de cod portocaliu, dar și la munte, unde grosimile sunt variabile, între 20 și 30 de centimetri”, a declarat Elena Mateescu.

În zonele montane, ninsorile sunt însoțite de intensificări ale vântului, în special pe creste. Elena Mateescu a explicat că rafalele pot atinge viteze de 80–90 de kilometri pe oră, ceea ce duce la viscolirea zăpezii și la scăderea accentuată a vizibilității.

Aceste condiții creează un risc ridicat pentru turiști și pentru cei care tranzitează zonele alpine, fiind posibile blocaje temporare și dificultăți în intervențiile de urgență.

În regiunile aflate sub cod galben, precipitațiile vor continua sub formă mixtă. Directorul ANM a precizat că se vor semnala ploi, lapoviță și ninsori, iar în unele zone mai joase de relief, în special în vestul, centrul și nordul țării, se poate depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 3 și 10 centimetri. Aceste acumulări, deși mai reduse decât la munte, pot favoriza apariția poleiului și a condițiilor periculoase pe carosabil.

Din punct de vedere termic, vremea se va răci accentuat pe parcursul săptămânii, mai ales începând de joi. Elena Mateescu a explicat că scăderea temperaturilor va fi resimțită în special pe timpul nopții, când minimele vor coborî semnificativ. Joi și în noaptea de joi spre vineri sunt așteptate cele mai scăzute valori ale intervalului, iar maximele diurne vor rămâne negative în multe regiuni.

În Banat și Crișana, temperaturile maxime nu vor depăși pragul de minus 7 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții se vor înregistra cele mai coborâte minime din această săptămână. Potrivit șefei ANM, în regiunile intracarpatice există posibilitatea ca termometrele să indice valori de minus 13 până la minus 15 grade Celsius, ceea ce va accentua senzația de ger.

Răcirea vremii va fi resimțită și în sud-estul țării. Elena Mateescu a arătat că pe litoral se vor înregistra temperaturi de aproximativ minus un grad, iar în Capitală minimele ar putea coborî până la minus 5 grade Celsius. Astfel, întreaga țară va fi afectată de un episod de iarnă autentică, cunoscut popular drept „gerul Bobotezei”.

„Pe măsură ce ne îndreptăm spre mijlocul săptămânii, temperaturile scad, mai ales pe timpul nopții. De joi, vremea va intra într-un proces de răcire semnificativ. Maximele, în special în Banat și Crișana, nu vor depăși -7 grade, iar noaptea temperaturile minime vor fi cele mai coborâte din această săptămână. Este posibil să consemnăm valori de până la -13, chiar -15 grade în regiunile intracarpatice. Pe litoral vor fi temperaturi de minus un grad, iar în Capitală este posibil ca minima să coboare spre -5 grade Celsius”, a mai precizat Elena Mateescu pentru postul tv.

În ansamblu, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice, precum și local în zonele centrale.

În sud-est, temperaturile vor fi ușor mai ridicate comparativ cu restul țării, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivel național, cu cantități mai mari de precipitații în vest.

Climatologul Roxana Bojariu, de la Administrația Națională de Meteorologie, a explicat că fenomenul meteorologic care a generat ninsorile abundente, viscolul și ploile din ultimele zile este un ciclon mediteranean.

Aceasta a arătat la Antena 3 că astfel de cicloni influențează semnificativ cantitățile de precipitații din România și pot genera episoade de vreme severă.

În zilele următoare, în anumite zone ale țării sunt așteptate temperaturi minime de până la minus 15 grade Celsius, iar până joi la prânz rămân în vigoare mai multe avertizări de ploi, ninsori, viscol și polei.

Potrivit Roxanei Bojariu, ciclonul mediteranean a avut efecte importante și în alte state din regiune. În Serbia a fost emis un cod roșu de ninsori, iar pentru Grecia, Bosnia și Muntenegru meteorologii au anunțat cod roșu de ploi și vijelii. Aceasta a subliniat că situația este una dinamică, iar prognozele trebuie urmărite constant, inclusiv actualizările de tip nowcasting.

„Vorbim de modificări în care avem de-a face cu cicloni dinspre Atlantic, dar şi cicloni mediteraneeni. Pe noi ne afectează din punct de vedere al precipitaţiilor mai ales aceşti cicloni mediteraneeni, vorbim de un ciclon mediteranean care chiar ne va aduce aceste precipitaţii excedentare, care vor fi în toate formele: în formă de ninsoare, dar şi în formă de lapoviţă. Şi aţi văzut că atenţionările ne arată şi că vorbim de posibilitatea de polei. în zone din estul, centrul şi sudul Transilvaniei, dar şi Moldova. Deci, mare atenţie la problema poleiului”, spune Bojariu.

Climatologul a mai explicat că Europa se confruntă, în ansamblu, cu un episod de vreme rece, chiar geroasă în anumite regiuni. Diminețile și nopțile sunt foarte reci în centrul și nordul continentului, iar în nord-est gerul persistă inclusiv pe parcursul zilei.

O excepție o reprezintă extremitatea de sud-est a Europei, unde aerul subtropical menține temperaturi mult peste normal. Astfel, în timp ce în nordul și centrul Peninsulei Scandinavice, Finlanda și nord-vestul Rusiei se pot înregistra valori cuprinse între minus 15 și minus 25 de grade Celsius, în Attica și Creta temperaturile pot ajunge la 20–23 de grade.

În acest context, mai multe state europene se află sub avertizări de vreme severă. Meteorologii au emis coduri roșii de ploi și vijelii în Grecia, Bosnia și Muntenegru, cod roșu de vânt în Croația și cod roșu de ninsori în Serbia.

De asemenea, în Spania sunt în vigoare avertizări de cod roșu și portocaliu de frig, iar în vestul și centrul Europei au fost emise mai multe alerte de cod galben și portocaliu pentru ninsori, lapoviță și temperaturi scăzute.