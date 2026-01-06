Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis marți pe Facebook că situația de la Electrocentrale Craiova este consecința lipsei de investiții și a managementului deficitar de ani de zile, după desprinderea de CEO Oltenia. Ea a subliniat că societatea se confruntă cu probleme financiare și operaționale serioase, iar autoritățile locale fac eforturi urgente pentru a asigura încălzirea pe durata iernii. Totodată, Vasilescu a anunțat că Primăria pregătește dezvoltarea unei noi capacități de producție pentru a garanta continuitatea furnizării energiei termice.

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu şi care, cel puţin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiţie care să scadă poluarea sau să ducă la funcţionarea în parametrii normali a instalaţiilor vechi de 50 de ani. (…) Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăţi, trebuia să găsim noi altă soluţie”, scrie Vasilescu, marţi, pe Facebook, după ce oraşul a rămas fără căldură din cauza unei avarii la ambele grupuri energetice.

Electrocentrale Craiova, aflată în subordinea Ministerului Energiei și intrată în insolvență anul trecut, se confruntă cu dificultăți majore din cauza lipsei fondurilor pentru reparații capitale. Primarul Craiovei a explicat că ministerul solicitase în vara lui 2025 un ajutor de 350 milioane lei pentru plata datoriilor la stat și efectuarea lucrărilor necesare înainte de sezonul rece, însă premierul Bolojan s-a opus alocării banilor. În consecință, reparațiile s-au făcut doar parțial cu angajații proprii, iar defecțiunile succesive ale grupurilor energetice au dus la opriri temporare de căldură în oraș.

„Ministrul Energiei a solicitat prin memorandum, în vara anului 2025, un ajutor de 350 milioane lei, ca să se plătească din datoriile societăţii, datorii făcute tot la stat, pentru certificatele de CO2, şi ca să se poată face reparaţiile necesare iernii. Doar că premierul Bolojan s-a opus alocării acestei sume. De ce? Întrebaţi-l! Astfel că nu s-au putut face reparaţii capitale la cele două grupuri energetice. De la începutul iernii, cade câte un grup şi intră în reparaţii, atât cât se poate, efectuate cu angajaţii proprii, iar producţia trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două şi după ce cade şi el, se trece pe celălalt reparat. Iarna aceasta au fost două situaţii când s-au stricat ambele şi s-a întrerupt o perioadă mai lungă de câteva ore”, susţine primarul Craiovei.

Olguța Vasilescu a explicat că municipalitatea a început procedurile pentru construirea unei centrale proprii, cu scopul de a nu mai depinde de Electrocentrale Craiova, aflată în insolvență. Primăria a achiziționat un teren lângă actuala centrală pentru a folosi utilitățile existente, a întocmit un PUZ pentru construcție, a depus documentația la TransElectrica pentru autorizarea producerii energiei și a pregătit licitația, blocată momentan de verificările ANAP. Vasilescu a subliniat că, deocamdată, iarna aceasta orașul depinde încă de Electrocentrale și speră ca cel puțin unul dintre grupurile energetice să reziste.