Romgaz a anunțat investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) că a stabilit un nou termen pentru finalizarea centralei electrice de la Iernut, de 430 MW. Proiectul a început în anul 2016, dar a rămas din nou fără constructor.

Centrala este realizată în proporție de aproximativ 98%, însă contractul cu firma spaniolă Duro Felguera a fost reziliat chiar înainte de finalizare. Lucrările au durat foarte mult, iar unele echipamente au început să se strice din cauza întârzierilor, potrivit unor surse din Romgaz. Contractul prevedea ca firma spaniolă să predea centrala „la cheie”, adică complet finalizată, ceea ce face greu de găsit un alt constructor pentru ultimele lucrări. Specialiștii Romgaz nu cred că centrala va fi terminată în acest an, chiar dacă există acum un termen oficial nou.

Inițial, centrala trebuia să fie gata în anul 2020. Noul termen de finalizare este 31 decembrie 2026, conform unui document de finanțare.

În luna septembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Romgaz a reziliat pentru a doua oară contractul cu Duro Felguera. Contractul fusese semnat în anul 2016 cu o asociere formată din Duro Felguera și compania românească Romelectro și avea o valoare de 268 de milioane de euro, plus TVA. Acesta includea proiectarea, livrarea echipamentelor, construcția și punerea în funcțiune a centralei.

Contractul a fost controversat încă de la început. La momentul semnării, presa scria că Duro Felguera era investigată în Spania într-un dosar de corupție legat și de Venezuela. Romelectro era cunoscută pentru contractele mari cu companii de stat din energie, iar între timp a intrat în insolvență.

În 2016, după semnarea contractului, comisia de evaluare a Romgaz a spus pentru „HotNews.ro” că nu știa că Duro Felguera era investigată în Spania pentru spălare de bani și dare de mită.

În 2021, Romgaz a reziliat contractul, motivând că firma spaniolă nu și-a respectat obligațiile și nu a terminat lucrările la termenul stabilit, 26 decembrie 2020.

În 2024, Romgaz a semnat din nou un contract cu aceeași companie, Duro Felguera, pentru că lucrările erau deja gata în proporție de 90%, iar schimbarea constructorului ar fi dus la și mai multe întârzieri. Documentele Romgaz arătau că progresul total al centralei era de aproximativ 91%. Ministerul Energiei, acționar majoritar al Romgaz, a aprobat mai multe amânări pentru finalizarea lucrărilor.