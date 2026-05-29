Autostrada Unirii A8 avansează. CNIR a semnat un contract de aproape 4 miliarde de lei pentru centura de nord a Iașului

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii Unirii A8, segmentul Lețcani (DN28) – DN24 (Iași). Contractul, finanțat prin Programul SAFE, are o valoare de 3,93 miliarde de lei, fără TVA, și va fi realizat de compania spaniolă FCC Construccion. Noul sector de autostradă va funcționa ca o centură modernă pentru zona de nord a municipiului Iași și include lucrări de o complexitate tehnică ridicată, cu tunele, poduri, pasaje și noduri rutiere.

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat semnarea unui nou contract major pentru dezvoltarea Autostrăzii Unirii A8, proiect considerat esențial pentru conectarea Moldovei la rețeaua națională și europeană de transport.

Este vorba despre tronsonul 3 Lețcani (DN28) – DN24 (Iași), unul dintre segmentele care vor contribui la descongestionarea traficului din zona municipiului Iași și la creșterea mobilității în regiune.

„Aceste obiective de infrastructură nu reprezintă meritul unei singure echipe, ci rezultatul eforturilor conjugate ale profesioniștilor din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, modernizarea prin construirea drumurilor de mare viteză fiind interesul nostru comun.”

Contractul a fost atribuit companiei spaniole FCC Construccion, unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură din Europa, cu experiență în proiecte de amploare și cu lucrări deja realizate în România.

Valoarea contractului este de 3,93 miliarde de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul SAFE, mecanism european care susține proiectele strategice de infrastructură și mobilitate.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a transmis că experiența constructorului reprezintă un avantaj important pentru implementarea proiectului, însă a atras atenția că respectarea termenelor va fi monitorizată strict.

,,Este un constructor cu experiență solidă în mari lucrări de infrastructură, unul dintre cei mai mari din Spania și cu un portofoliu de lucrări relevant în România. Cu toate acestea, atragem atenția tuturor antreprenorilor că termenele pentru Autostrada A8 sunt deja strânse și nu vom accepta nicio abatere de la termenele contractuale. Odată cu Ordinele de începere așteptăm o planificare corespunzătoare a lucrărilor. Fiecare contract semnat pentru Autostrada A8 întărește dimensiunea europeană și valoarea strategică a acestui proiect care, în premieră, va depăși granițele României”, a precizat directorul general al CNIR.

Noul sector de autostradă nu va avea doar rol de tranzit regional, ci va funcționa și ca o veritabilă centură la standarde europene pentru municipiul Iași.

Autoritățile estimează că proiectul va contribui la reducerea traficului greu din oraș, la scurtarea timpilor de deplasare și la îmbunătățirea conexiunilor dintre principalele zone economice și logistice ale județului.

Importanța acestui tronson este cu atât mai mare cu cât Iașiul reprezintă principalul pol economic și universitar al Moldovei, iar infrastructura rutieră actuală este supusă unei presiuni constante din cauza traficului intens.

Prin realizarea acestei legături rapide, traficul de tranzit va putea evita zonele urbane aglomerate, ceea ce va contribui atât la fluidizarea circulației, cât și la reducerea poluării și a timpilor pierduți în trafic.

Tronsonul Lețcani – DN24 este considerat unul dintre cele mai dificile sectoare ale Autostrăzii A8 din punct de vedere al lucrărilor de artă și al provocărilor inginerești.

Pe traseu vor fi construite nu mai puțin de 18 poduri și pasaje, necesare pentru traversarea diferitelor obstacole naturale și infrastructuri existente.

În plus, proiectul include șase tunele și un centru specializat pentru monitorizarea și administrarea acestora, o componentă esențială pentru siguranța circulației.

De asemenea, constructorul va realiza două noduri rutiere importante:

nodul rutier de la intersecția cu DJ 282;

nodul rutier de la intersecția cu DN24.

Aceste conexiuni vor permite integrarea autostrăzii în rețeaua rutieră existentă și vor facilita accesul către municipiul Iași și localitățile din jur.

Complexitatea proiectului explică și valoarea ridicată a contractului, precum și durata extinsă de implementare.

Lucrările vor dura aproape patru ani

Potrivit contractului semnat de CNIR, durata totală de realizare a tronsonului este de 46 de luni.

Prima etapă, cea de proiectare, va avea o durată de 10 luni și va include elaborarea documentației tehnice, studiile necesare și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor.

Ulterior, constructorul va avea la dispoziție 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Autoritățile speră ca respectarea acestui calendar să permită accelerarea implementării Autostrăzii Unirii și recuperarea întârzierilor istorice în dezvoltarea infrastructurii din Moldova.

Autostrada A8, proiect strategic pentru România și Uniunea Europeană

Autostrada Unirii este considerată unul dintre cele mai importante proiecte rutiere aflate în dezvoltare în România.

Pe lângă rolul său economic, proiectul are și o importantă dimensiune strategică, mai ales în actualul context geopolitic.

Conducerea CNIR subliniază că progresul înregistrat pe A8 este rezultatul colaborării dintre mai multe instituții implicate în finanțarea și implementarea proiectelor de infrastructură.

Potrivit CNIR, beneficiile Autostrăzii A8 depășesc cu mult simpla realizare a unei legături rutiere moderne.

„Dezoltarea Autostrăzii A8 în județul Iași înseamnă mai mult decât infrastructură: înseamnă conectare și mobilitate la standarde europene, recuperarea decalajelor de dezvoltare între regiunile istorice și o investiție majoră pentru securitatea României.”

Odată finalizată, Autostrada Unirii va asigura o conexiune rapidă între Moldova și Transilvania, va facilita transportul de mărfuri și persoane și va contribui la integrarea mai puternică a regiunii de est în fluxurile economice europene. Totodată, proiectul este văzut de autorități ca un element-cheie pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre Moldova și restul țării, obiectiv urmărit de mai multe guverne în ultimele două decenii.