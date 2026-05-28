Cristian Bușoi anunță investiții în biometan. România încearcă să își extindă producția de energie regenerabilă

România încearcă să atragă noi investiții în sectorul energiei regenerabile, într-un moment în care autoritățile accelerează proiectele legate de biometan, stocare și infrastructură energetică. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat că reprezentanții companiei olandeze SFP Group au discutat la București despre posibilitatea extinderii investițiilor în România. În paralel, sectorul energetic traversează o perioadă de transformări majore, generate de creșterea rapidă a capacităților fotovoltaice și de presiunile tot mai mari asupra rețelei naționale.

Cristian Bușoi a transmis că reprezentanții SFP Group din Țările de Jos au avut discuții la sediul Ministerului Energiei privind dezvoltarea proiectelor de biometan și posibilitatea extinderii investițiilor în România, considerată o piață cu potențial semnificativ în domeniul energiei regenerabile.

Oficialul a explicat că întâlnirea a vizat atât situația actuală a sectorului energetic, cât și prioritățile României în procesul de tranziție energetică și integrarea unor noi surse regenerabile în mixul energetic național.

„Astăzi, la sediul Ministerului Energiei, am primit vizita reprezentanților SFP Group din Țările de Jos, o companie activă în sectorul biometanului. În cadrul discuțiilor, am abordat strategia de dezvoltare a companiei și interesul acesteia pentru extinderea investițiilor în România, care este evaluată în prezent ca o piață cu potențial semnificativ în domeniul energiei verzi”, a spus Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a subliniat că autoritățile urmăresc dezvoltarea proiectelor de biometan ca parte a strategiei de reducere a emisiilor și de consolidare a securității energetice.

„Am prezentat pe scurt situația sectorului energetic din România, prioritățile noastre în procesul de tranziție energetică și oportunitățile existente pentru dezvoltarea proiectelor de biometan. Totodată, am reafirmat interesul nostru pentru integrarea biometanului în mixul energetic național, ca parte a eforturilor de diversificare a surselor de energie, reducere a emisiilor și consolidare a securității energetice a României”, a declarat Cristian Bușoi.

Acesta a precizat că dialogul cu investitorii și companiile internaționale este necesar pentru accelerarea proiectelor energetice și pentru modernizarea infrastructurii din domeniu.

„România are un potențial important în dezvoltarea acestui sector, iar dialogul cu investitori și companii reprezintă un pas necesar pentru accelerarea proiectelor care pot contribui la modernizarea sistemului energetic și la crearea de noi oportunități”, a afirmat Cristian Bușoi.

Dezvoltarea energiei regenerabile în România a intrat într-o fază de accelerare puternică, susținută de obiectivele europene de decarbonizare, de investițiile private și de programele finanțate prin fonduri europene.

Datele Transelectrica arată că expansiunea rapidă a parcurilor fotovoltaice și creșterea numărului de prosumatori, care a depășit pragul de 300.000 de conexiuni, au creat presiuni semnificative asupra rețelei naționale de energie. În orele de vârf, când producția solară atinge niveluri ridicate, apar probleme de echilibrare a sistemului, iar operatorii sunt obligați uneori să reducă producția pentru menținerea stabilității rețelei.

În acest context, piața energetică din România trece printr-o schimbare importantă, în care proiectele noi de energie regenerabilă sunt tot mai des condiționate de integrarea sistemelor de stocare de tip BESS (Battery Energy Storage Systems). Capacitatea operațională cumulată de stocare a depășit deja pragul de 1 GWh, iar dezvoltatorii întâmpină dificultăți în obținerea finanțărilor și avizelor fără includerea bateriilor în proiecte.

Pe plan legislativ, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a introdus reguli mai stricte pentru acordarea avizelor tehnice de racordare, în încercarea de a elimina proiectele speculative care blocau capacitatea rețelei. Noile reglementări impun garanții financiare mai mari pentru proiectele de peste 1 MW și taxe suplimentare de autorizare, măsuri care favorizează dezvoltatorii cu capacitate financiară ridicată.

Sectorul energiei regenerabile este susținut în această perioadă prin mai multe mecanisme financiare și programe dedicate, atât pentru investitorii mari, cât și pentru segmentul rezidențial.

Administrația Fondului pentru Mediu a direcționat un buget de 400 de milioane de lei destinat prosumatorilor care vor să își instaleze sisteme de stocare pentru panourile fotovoltaice. În paralel, Ministerul Energiei implementează schemele bazate pe Contracte pentru Diferență (CfD), care garantează un preț minim de vânzare a energiei pe o perioadă de 15 ani pentru marii investitori.

Fondurile europene prin PNRR și Fondul pentru Modernizare continuă să reprezinte una dintre principalele surse de finanțare pentru proiectele regenerabile din România. În același timp, programele dedicate segmentului rezidențial, precum Casa Verde Fotovoltaice, stimulează creșterea numărului de prosumatori și descentralizarea producției de energie.

Cu toate acestea, dezvoltarea accelerată a sectorului aduce și provocări majore legate de infrastructură, capacitatea rețelelor și flexibilitatea sistemului energetic. Specialiștii din domeniu atrag atenția că modernizarea rețelelor de transport și distribuție, investițiile în stocare și dezvoltarea unor capacități flexibile de producție vor deveni esențiale pentru integrarea noilor proiecte regenerabile și pentru menținerea stabilității sistemului energetic național.