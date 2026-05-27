Parcul fotovoltaic de 126 MWp de la Văcărești a început operarea comercială. Contract PPA cu OMV Petrom din 2027

Parcul fotovoltaic Văcărești, situat în județul Dâmbovița, a primit licența de exploatare comercială din partea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) și a început recent operațiunile. Cu o capacitate instalată de 126 MWp, acest proiect extinde portofoliul companiei DRI în România la un total de 299 MW operaționali.

Producția anuală estimată a parcului este de circa 195 GWh, ceea ce poate asigura consumul energetic a aproximativ 50.000 de gospodării. Pe lângă beneficiile energetice, proiectul este estimat să reducă emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 48.600 de tone pe an, contribuind astfel la obiectivele de sustenabilitate și reducere a amprentei ecologice.

Finanțarea investiției a fost asigurată parțial, până la 60 de milioane de euro, de către instituțiile financiare UniCredit și Garanti BBVA. Începând din 2027, jumătate din energia produsă de parcul fotovoltaic va fi livrată către compania OMV Petrom printr-un contract PPA (Power Purchase Agreement) fizic pe termen lung, asigurând astfel o sursă stabilă și predictibilă de venituri.

Intrarea în funcțiune a parcului fotovoltaic Văcărești aduce o injectare variabilă de energie în rețeaua locală de distribuție. Aceasta impune necesitatea unor ajustări tehnice la nivelul nodurilor de transformare, pentru a gestiona fluctuațiile de putere și a menține stabilitatea rețelei.

Contractul PPA cu un offtaker industrial contribuie la reducerea expunerii parcului la volatilitatea pieței pentru ziua următoare (PZU). Această stabilizare a fluxurilor de energie facilitează planificarea operațională a operatorilor de distribuție, sporind eficiența și fiabilitatea sistemului energetic local.

România a înregistrat o creștere semnificativă a capacităților instalate în sectorul energiei regenerabile în ultimii ani, în special în domeniul energiei solare. Potrivit datelor Transelectrica, capacitatea totală instalată a sistemelor fotovoltaice în țară a depășit 1 GW la începutul anului 2024.

Guvernul român susține dezvoltarea energiei verzi prin programe de finanțare și facilități fiscale, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectele precum parcul Văcărești sunt parte din strategia națională de tranziție energetică, vizând creșterea ponderii surselor regenerabile în mixul energetic.

De asemenea, integrarea unor capacități mari de energie solară necesită investiții suplimentare în infrastructura de rețea și soluții tehnologice pentru managementul variabilității producției. Operatorii de distribuție și transport colaborează pentru implementarea unor sisteme inteligente care să asigure echilibrul între cerere și ofertă.

Proiectul Văcărești aduce beneficii economice locale prin generarea de locuri de muncă în faza de construcție și operare. Totodată, contribuie la reducerea dependenței de combustibili fosili și la îmbunătățirea calității aerului prin diminuarea emisiilor poluante.

Prin contractele pe termen lung, precum cel încheiat cu OMV Petrom, se asigură o predictibilitate financiară importantă pentru investitori, ceea ce poate stimula noi investiții în sectorul energiei regenerabile din România.

În concluzie, parcul fotovoltaic Văcărești reprezintă un pas important în consolidarea capacităților de producție de energie verde în România, aliniindu-se la tendințele europene și globale de dezvoltare sustenabilă a sectorului energetic.