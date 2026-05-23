Centrala de la Iernut, o investiție de extremă urgență. Guvernul României a aprobat un memorandum prin care proiectul centralei electrice pe gaz de la Iernut este declarat investiție de „extremă urgență”, într-o nouă încercare de a debloca unul dintre cele mai întârziate proiecte energetice din țară.

Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a precizat că investiția de 430 MW are un rol strategic pentru securitatea energetică a României și trebuie finalizată fără noi întârzieri.

„Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai”, a precizat Ilie Bolojan.

Principala decizie a Guvernului este transferul rolului de antreprenor general către compania Romgaz.

Măsura vine după blocajele repetate generate de constructorul spaniol Duro Felguera, aflat în dificultăți financiare și care a abandonat proiectul pentru a doua oară.

Noua formulă permite Romgaz să contracteze direct aproximativ 50 de subcontractanți implicați anterior în lucrări, pentru a accelera finalizarea investiției.

„De acum înainte, mingea este în terenul echipei tehnice și al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârșitul acestui anului, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere”, a conchis premierul.

Centrala de la Iernut este considerată un proiect critic pentru sistemul energetic național, dar a fost întârziată semnificativ, deși inițial trebuia finalizată în aproximativ trei ani.

În prezent, autoritățile estimează că a mai rămas de executat doar o mică parte din lucrări, însă acestea sunt esențiale pentru punerea în funcțiune a centralei.

Guvernul susține că declararea proiectului ca fiind de „extremă urgență” va permite evitarea blocajelor administrative și menținerea garanțiilor tehnice ale echipamentelor deja instalate.

După finalizare, centrala de la Iernut ar urma să producă energie „în bandă”, adică energie continuă, stabilă, esențială pentru echilibrarea sistemului energetic național.

Proiectul este considerat important pentru reducerea deficitului de producție internă și pentru creșterea securității energetice a României.

Premierul a anunțat că săptămâna viitoare va fi adoptată o nouă hotărâre de guvern pentru a rezolva o problemă de proprietate legată de un post de transformare esențial pentru funcționarea centralei.

Executivul își propune ca noul grup energetic să fie conectat la sistemul național până la finalul anului, însă oficialii avertizează că respectarea termenelor depinde de ritmul execuției rămase.

Centrala de la Iernut are un rol esențial în sistemul energetic național, fiind considerată un proiect strategic pentru România. Prin adăugarea unei capacități de 430 MW în Sistemul Energetic Național (SEN), aceasta va contribui semnificativ la creșterea producției interne de energie și la reducerea dependenței de importuri.

În plus, investiția este importantă pentru echilibrarea regională, în special în zona de nord-vest a țării, unde există un deficit de capacități de producție. Centrala va ajuta la stabilizarea rețelei și la acoperirea consumului în perioadele de vârf.

Un alt avantaj major este eficiența tehnologică. Centrala funcționează pe bază de ciclu combinat, având un randament de 56,42%, semnificativ mai ridicat comparativ cu instalațiile vechi, ceea ce înseamnă producție mai mare de energie cu consum redus de combustibil.

Totodată, proiectul contribuie la tranziția energetică a României, prin înlocuirea unor grupuri vechi, poluante, pe cărbune sau gaz ineficient. Astfel, centrala de la Iernut sprijină alinierea la obiectivele europene privind reducerea emisiilor și modernizarea infrastructurii energetice.