Declarația unică 2026 trebuie depusă de contribuabilii persoane fizice care au realizat venituri impozabile în anul 2025, atât din România, cât și din străinătate. Formularul 212 are rolul de a definitiva situația fiscală pentru anul precedent, după eliminarea obligației privind declararea veniturilor estimate pentru anul în curs.

Potrivit informațiilor transmise de ANAF, termenul-limită pentru depunerea formularului este 25 mai 2026 inclusiv. În cazul persoanelor care optează exclusiv pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru a deveni asigurate în sistemul public, declarația poate fi depusă oricând în cursul anului 2026.

Declarația se completează în funcție de sursele și categoriile de venit obținute și poate fi depusă direct de contribuabil sau prin intermediul unui împuternicit ori curator fiscal desemnat conform Codului de procedură fiscală.

Printre categoriile de venituri pentru care există obligația depunerii formularului 212 se numără:

venituri din activități independente;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

venituri din chirii și cedarea folosinței bunurilor;

venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

venituri din transferul titlurilor de valoare și alte instrumente financiare;

venituri obținute din străinătate;

alte venituri pentru care legea impune declararea și plata obligațiilor fiscale.

În plus, declarația unică trebuie depusă și de persoanele care aleg voluntar plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în anul 2026.

Formularul 212 este disponibil pe portalul oficial al ANAF, în format electronic, iar contribuabilii pot utiliza gratuit programul de asistență pus la dispoziție de instituție pentru completarea documentului.

Contribuabilii au la dispoziție mai multe modalități pentru depunerea declarației unice 2026, atât în format fizic, cât și online. Autoritățile fiscale recomandă utilizarea canalelor digitale, în special Spațiul Privat Virtual, pentru reducerea timpilor de procesare și evitarea aglomerației de la ghișee.

Declarația poate fi transmisă:

în format fizic, direct la registratura organului fiscal;

prin poștă, cu confirmare de primire;

online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV);

prin platforma e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Depunerea online a devenit una dintre cele mai utilizate metode, mai ales în cazul persoanelor care obțin venituri independente, din chirii, investiții sau activități desfășurate în afara țării.

În același timp, contribuabilii trebuie să verifice cu atenție datele introduse în formular, deoarece eventualele erori sau omisiuni pot conduce la recalculări fiscale, notificări de conformare sau obligații suplimentare stabilite de ANAF în urma controalelor fiscale.

Legislația permite însă rectificarea ulterioară a declarației, din proprie inițiativă, dacă persoana care a depus formularul constată că există informații incomplete sau greșite. Rectificarea poate fi realizată prin depunerea unei declarații rectificative.

Nedepunerea formularului până la termenul-limită poate atrage sancțiuni contravenționale și obligații fiscale suplimentare. În cazul declarației unice 2026, contribuabilii care nu transmit documentul până la 25 mai riscă amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei.

În plus, în situația în care veniturile nu sunt declarate sau sunt declarate incorect, ANAF poate calcula penalități de nedeclarare și dobânzi aferente obligațiilor fiscale restante.

Potrivit reglementărilor fiscale în vigoare, penalitatea de nedeclarare este de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data achitării integrale a sumelor datorate.

Penalitatea se aplică obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Nivelul acesteia nu poate depăși valoarea creanței fiscale principale asupra căreia se aplică.

Organul fiscal nu stabilește penalitatea de nedeclarare dacă suma rezultată este mai mică de 50 de lei. Totodată, legislația prevede reducerea cu 75% a penalității dacă obligațiile fiscale principale sunt stinse prin plată, compensare sau eșalonare, în condițiile prevăzute de lege.

Situația devine mult mai severă în cazul în care obligațiile fiscale au rezultat în urma unor fapte de evaziune fiscală constatate de organele judiciare. În acest caz, penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100%.

Autoritățile fiscale mai precizează că, atunci când obligațiile sunt stabilite ca urmare a nedepunerii declarației de impunere, se aplică exclusiv penalitatea de nedeclarare, fără sancțiunea contravențională pentru nedepunerea declarației.

De asemenea, penalitatea se aplică și obligațiilor fiscale stabilite în urma procedurii de verificare a situației fiscale personale, calculul fiind efectuat începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere și până la stingerea integrală a datoriei.

Pe lângă amenzi și penalități, contribuabilii care nu își achită la timp obligațiile fiscale pot primi notificări de conformare din partea ANAF, iar în anumite cazuri instituția poate începe procedurile de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate la bugetul de stat.

Tabel. Obligații și sancțiuni pentru declarația unică 2026: