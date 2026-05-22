Datele publicate de Ministerul Dezvoltării arată că, pe componenta de infrastructură finanțată prin Programul „Anghel Saligny”, județul Bihor a beneficiat de peste 158 de milioane de lei.

Pe locul al doilea se află municipiul București, cu aproximativ 152 de milioane de lei, în timp ce județul Bacău completează podiumul cu circa 83 de milioane de lei, transmite Antena 3 CNN.

Programul finanțează lucrări de interes local și regional, printre care modernizarea și reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, realizarea stațiilor de epurare, dezvoltarea sistemelor de canalizare pluvială și alte investiții în infrastructura publică.

Reluarea plăților vine după o perioadă în care programul a fost intens dezbătut la nivel politic și administrativ, inclusiv în contextul necesității reducerii cheltuielilor bugetare și al prioritizării investițiilor publice.

O situație similară apare și în cazul proiectelor destinate dezvoltării sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Din aproximativ 540 de milioane de lei alocate acestei componente, cea mai mare sumă a fost direcționată către județul Bihor, care a primit aproximativ 69 de milioane de lei.

Pe următoarele poziții se află județul Suceava, cu aproximativ 51 de milioane de lei, și județul Bacău, cu aproape 49 de milioane de lei.

Aceste investiții urmăresc extinderea accesului populației la rețelele de gaze naturale și modernizarea infrastructurii existente, fiind una dintre componentele importante ale Programului Național de Investiții.

Pe 18 mai, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările realizate prin Programul „Anghel Saligny” au fost achitate la zi.

Potrivit ministerului, proiectele finanțate prin acest program contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale și la îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunități.

La începutul săptămânii, ministrul Dezvoltării a semnat încă 45 de contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu o valoare totală de peste 569 de milioane de lei.

Potrivit declarațiilor făcute de Cseke Attila, aceste investiții sunt destinate dezvoltării comunităților locale, facilitării accesului la servicii publice de utilitate, stimulării economiei și creării de locuri de muncă, precum și reducerii diferențelor de dezvoltare dintre regiuni.