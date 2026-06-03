Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării unitare. Creșterile prevăzute ar urma să fie eșalonate până în anul 2031

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a exprimat rezerve serioase cu privire la noua lege a salarizării unitare, avertizând că aplicarea acesteia va genera presiuni financiare importante asupra administrațiilor locale, chiar dacă majorările salariale prevăzute de actul normativ vor fi introduse etapizat până în anul 2031.

Liderul PSD a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că din informațiile pe care le deține, creșterile salariale incluse în noua lege nu vor fi acordate imediat, ci vor fi eșalonate pe o perioadă de mai mulți ani, până în 2031.

„Din câte am înțeles, vor fi eșalonate până în 2031”, a spus liderul social-democrat într-o conferință de presă.

Unul dintre aspectele asupra cărora a atras atenția este legat de diferențele existente între administrația publică centrală și cea locală. Potrivit acesteia, în administrația centrală nu au existat limitările care au funcționat în administrația publică locală, ceea ce a condus la situații în care numeroși funcționari au ajuns să încaseze venituri mai mari decât miniștrii.

„Având în vedere că în administrația publică centrală nu a existat deloc această frână care a existat în administrația publică locală, în Ministere, să știți că aproape jumătate din funcționari trec peste salariul ministrului. Adică trebuie să fim foarte atenți la toate discuțiile care au loc în spațiul public și să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dă și anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă în condițiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situația în care și portarul depășește ministrul într-un minister”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei susține că aproape jumătate dintre funcționarii din ministere depășesc nivelul salarial al ministrului și consideră că dezbaterea publică privind salariile din sectorul bugetar trebuie analizată cu atenție și raportată la situația reală din instituțiile statului. Ea a atras atenția asupra posibilității apariției unor noi dezechilibre salariale, în contextul în care salariile demnitarilor au fost plafonate încă din anul 2018.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre impactul financiar pe care noua lege l-ar putea avea asupra bugetului municipalității pe care o conduce. Potrivit acesteia, aplicarea noii grile de salarizare ar obliga Primăria Craiova să găsească resurse suplimentare de peste 2 milioane de euro pentru acoperirea majorărilor salariale.

„Mie nu-mi convine ca primar ca să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în primăria Craiova. În condițiile în care, până acum, ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua, nu? Că toată lumea trebuie să strângă cureaua, că în administrația publică locală lefurile sunt deja foarte mari. Pe această lege, trebuie să găsim o sursă de finanțare de peste 2 milioane de euro, încât să putem să acoperim aceste creșteri”, a declarat Olguța Vasilescu.

Edilul a evidențiat contrastul dintre prevederile proiectului de lege și mesajele privind austeritatea promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Ea a arătat că, în ultimii ani, autoritățile locale au fost îndemnate să reducă cheltuielile și să manifeste prudență financiară, în condițiile în care salariile din administrația publică locală au fost frecvent prezentate ca fiind deja ridicate. În aceste condiții, consideră că identificarea unor surse suplimentare de finanțare pentru acoperirea creșterilor salariale reprezintă o provocare majoră pentru administrațiile locale.

Întrebată dacă proiectul de lege are șanse să fie adoptat de Parlament în forma actuală, Lia Olguța Vasilescu și-a exprimat scepticismul. Ea a declarat că nu crede că legea va trece fără modificări și consideră că există mai multe lacune care trebuie corectate înainte de votul final.

Potrivit liderului PSD, inclusiv reprezentanții formațiunii au depus două amendamente la proiectul de lege. Aceasta a precizat că există posibilitatea ca propunerile să fie luate în considerare în procesul legislativ, iar în aceste condiții partidul ar putea analiza o variantă de susținere a actului normativ.