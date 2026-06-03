Guvernul schimbă regulile pentru sporul de 40%. Cine mai primește banii și în ce condiții

Personalul care lucrează la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va continua să primească o majorare salarială de până la 40% până la 31 august 2026. Guvernul a aprobat însă un nou mecanism prin care acordarea sporului va fi legată direct de rezultatele obținute și de contribuția la atingerea reformelor și jaloanelor asumate de România în fața Comisiei Europene.

Executivul a aprobat miercuri o hotărâre prin care modifică modul de acordare a majorărilor salariale pentru angajații implicați în gestionarea fondurilor europene și în implementarea PNRR.

Conform noilor prevederi, sporul salarial de 40% nu va mai fi acordat automat, ci va depinde de gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate de fiecare instituție și de fiecare angajat. Pentru a beneficia de majorare, personalul trebuie să contribuie la realizarea a minimum 50% din reformele, țintele și jaloanele care îi revin, potrivit atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

Măsura îi vizează pe funcționarii și angajații care au responsabilități privind gestionarea asistenței financiare europene, precum și pe cei implicați în elaborarea, negocierea, aprobarea, monitorizarea și implementarea proiectelor și reformelor finanțate prin PNRR.

Potrivit hotărârii adoptate de Guvern, fiecare angajat va trebui să prezinte un raport individual de activitate, care va fi analizat și aprobat de conducătorul instituției.

Pe baza acestui document se va stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea majorării salariale. Evaluarea va avea loc lunar și va urmări modul în care au fost realizate obiectivele și indicatorii individuali de performanță.

„Se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanța efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR. Acest mecanism va fi detaliat prin act administrativ al ordonatorului principal de credite”, transmite Guvernul.

Executivul susține că noul sistem urmărește să asigure o legătură directă între rezultatele obținute și nivelul stimulentelor salariale acordate.

Pentru punerea în aplicare a noilor reguli, conducătorii instituțiilor vor trebui să emită ordine interne prin care să stabilească exact activitățile și subactivitățile care mai trebuie realizate pentru îndeplinirea reformelor și investițiilor prevăzute în PNRR.

De asemenea, vor fi stabilite modelele de raportare și criteriile utilizate pentru evaluarea lunară a personalului.

Astfel, fiecare ordonator principal de credite va avea obligația să definească în mod clar obiectivele care trebuie atinse și modul în care acestea vor fi măsurate.

Guvernul motivează introducerea noului mecanism prin necesitatea accelerării implementării proiectelor finanțate din fondurile europene puse la dispoziția României prin PNRR.

Autoritățile arată că atingerea la timp a reformelor și jaloanelor reprezintă o condiție esențială pentru accesarea tranșelor de finanțare de la Comisia Europeană, iar întârzierile pot afecta încasarea fondurilor.

În acest context, Executivul consideră că evaluarea periodică a activității personalului implicat în gestionarea PNRR poate contribui la creșterea eficienței administrative și la respectarea calendarului de implementare.

Hotărârea stabilește și o limită privind acordarea bonusurilor salariale. Astfel, reevaluarea lunară a sporului nu va putea conduce la acordarea unei majorări mai mari decât nivelul rezultat în urma ultimei evaluări a performanțelor profesionale individuale.

Prin această prevedere, Guvernul urmărește să mențină o corelare între performanțele profesionale generale ale angajaților și stimulentele acordate pentru activitatea desfășurată în cadrul PNRR.

Autoritățile precizează că noul mecanism nu reprezintă o premieră în administrația publică. Modelul de evaluare este inspirat din sistemul utilizat deja pentru personalul nominalizat în echipele de proiect și reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2023.

Prin adoptarea noilor reguli, Executivul încearcă să introducă un sistem de recompensare bazat pe rezultate concrete, într-o perioadă în care România se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru îndeplinirea reformelor și investițiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Până la 31 august 2026, angajații implicați în implementarea PNRR vor putea beneficia în continuare de majorarea salarială de 40%, însă numai în condițiile în care demonstrează, prin activitatea desfășurată, că contribuie efectiv la atingerea obiectivelor asumate de statul român în relația cu Uniunea Europeană.