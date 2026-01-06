Circulația spre zona montană Rânca a fost restricționată din cauza ninsorilor abundente și a viscolului puternic. Polițiștii din județul Gorj au instituit marți, înainte de prânz, un filtru la kilometrul 24 al drumului dintre Rânca și Novaci, permițând accesul doar autovehiculelor cu tracțiune integrală sau celor echipate cu lanțuri antiderapante.

În zonă, ninge abundent, iar vizibilitatea este extrem de redusă, motiv pentru care toate mașinile sunt verificate, iar cele necorespunzătoare nu sunt lăsate să urce.

„E dezastru, aveţi grijă”, a avertizat un şofer.

Județul Hunedoara s-a aflat sub cod portocaliu de ninsori abundente până marți dimineață, la ora 10:00, după care a intrat sub incidența unui cod galben de ninsori, viscol, ploi și polei. Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, mai multe avertizări nowcasting cod galben pentru ploi, ninsori și viscol, valabile pentru mai bine de jumătate din teritoriul României.

În Hunedoara, situația a fost una contra cronometru. La orele prânzului, localitățile Muncelu Mare și Boia Bârzii erau încă complet izolate, drumarii având de deszăpezit aproximativ un kilometru de drum. În aceste sate locuiesc 80 de familii care, din ziua de sâmbătă, nu mai au curent electric. Autoritățile depun eforturi susținute pentru deszăpezirea tuturor drumurilor de acces, intervenind cu două excavatoare, care la rândul lor au rămas blocate temporar în nămeți din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În cele din urmă, s-a reușit ajungerea la persoane din două sate hunedorene care aveau nevoie urgentă de electricitate, fiind vorba despre oameni dependenți de aparate de oxigen. După ora prânzului, primele echipe ale societății de distribuție a energiei au ajuns la intrarea în Muncelu Mare și Boia Bârzii, însă reconectarea curentului electric nu a fost posibilă în acel moment.

În ultimele ore, în județul Hunedoara s-au înregistrat și ploi, ceea ce a dus la topirea zăpezii în unele zone, în timp ce în altele aceasta a devenit mai grea, îngreunând intervențiile utilajelor de deszăpezire. Codul portocaliu de ninsori a vizat până marți dimineață și județele Mehedinți, Caraș-Severin și Gorj.

Probleme majore s-au înregistrat și în județul Alba, unde aproape 8.000 de persoane au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor și viscolului. În județul Hunedoara, situația este similară în 16 localități, fiind afectate aproximativ 3.000 de persoane. În total, 49 de echipe acționează pe teren pentru remedierea defecțiunilor din Hunedoara.

Prefectura Alba a anunțat că marți dimineață erau în continuare fără curent electric 7.773 de utilizatori, 39 de echipe ale DEER – Sucursala Alba intervenind pentru remedierea situației. În județ au fost dislocate 24 de generatoare, dintre care șapte prin IGSU și 17 aparținând DEER, acestea urmând să fie puse în funcțiune în zonele critice, în funcție de analiza din teren, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp posibil.

Din cauza problemelor cu alimentarea cu energie electrică la stația de pompare, în unitatea administrativ-teritorială Gârda de Sus, 120 de abonați au rămas fără apă potabilă. Circulația pe autostrăzi, drumuri naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă, iar în ultimele 24 de ore s-a intervenit cu 86 de utilaje pentru menținerea siguranței rutiere. Monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile fiind în alertă permanentă.

„Circulaţia pe autostrăzi, drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă. În ultimele 24 de ore s-a intervenit pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă cu 86 utilaje. Monitorizarea situaţiei şi coordonarea tuturor acţiunilor continuă prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, toate instituţiile implicate fiind în alertă permanentă”, a informat Prefectura.

Județul Alba a fost cel mai afectat din punctul de vedere al numărului de abonați fără energie electrică, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă. În Hunedoara, peste 2.700 de utilizatori din 16 localități nu aveau energie electrică marți dimineață, din cauza avariilor produse de căderile masive de zăpadă. Inițial, au fost afectați 24.510 utilizatori, iar în prezent 2.725 se află încă fără alimentare. Cele 49 de echipe care acționează includ 24 din județul Hunedoara, 20 sosite din alte județe și cinci aparținând unor contractori privați.

În ceea ce privește serviciile medicale, autoritățile au precizat că toți pacienții din zone izolate, programați marți pentru dializă, au ajuns în siguranță la unitățile spitalicești. Pe drumurile naționale din județul Hunedoara se acționează cu șase utilaje ale Secției Drumuri Naționale, iar pe drumurile județene intervin 20 de utilaje aparținând operatorilor economici responsabili de deszăpezire. Pe toate sectoarele de drum naționale și județene se circulă în condiții de iarnă.

Mijloacele dislocate din alte județe, la dispoziția Inspectorului General pentru Situații de Urgență, au ajuns pe parcursul nopții în Hunedoara și vor fi utilizate pentru asigurarea energiei electrice în zonele critice, până la remedierea completă a avariilor. Autospeciala șenilată va fi folosită pentru transportul persoanelor cu afecțiuni medicale către ambulanțe, facilitând accesul salvatorilor în zonele montane sau neasfaltate, unde circulația rutieră este blocată.

„Autorităţile locale vor monitoriza permanent situaţia şi vor interveni, acolo unde este necesar, pentru menţinerea siguranţei publice”, a transmis Prefectura Hunedoara.

Mai multe autoturisme parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate după ce bucăți mari de gheață desprinse de pe acoperișuri au căzut peste ele. Incidentul a avut loc pe fondul unei ușoare creșteri a temperaturii, care a favorizat desprinderea acumulărilor de zăpadă și gheață, în special de pe acoperișurile blocurilor.

Imagini cu mașinile afectate au fost publicate marți de jurnaliștii de la ziarulunirea.ro. Fotografiile surprind parbrize sparte și capote deformate în urma impactului cu bucățile de gheață căzute de la înălțime, evidențiind amploarea pagubelor produse.

În urma apariției acestor imagini în spațiul public, autoritățile locale au emis o avertizare adresată populației. Primăria Alba Iulia a transmis că, din cauza creșterii temperaturilor, au început să cadă cantități mari de zăpadă și gheață de pe acoperișuri, fenomen care a dus deja la avarierea mai multor autoturisme din municipiu. Autoritățile subliniază că riscul nu este valabil doar pentru mașinile parcate, ci și pentru circulația pietonală în zonele din apropierea blocurilor.

În acest context, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la locurile în care își lasă autovehiculele și să evite, pe cât posibil, parcarea în apropierea clădirilor, iar pietonii sunt îndemnați să se deplaseze cu prudență și să evite traseele de lângă imobilele cu risc. Totodată, Primăria Alba Iulia a precizat că asociațiile de proprietari au fost deja înștiințate cu privire la această situație, pentru a lua măsurile necesare și a preveni alte incidente similare.

„Din cauza creşterii uşoare a temperaturii, au început să cadă de pe acoperişuri, în special cele ale blocurilor, cantităţi mari de zăpadă şi gheaţă, care au avariat deja câteva maşini din municipiu. Acest risc este valabil şi pentru circulaţia pietonală din zona blocurilor, de aceea vă rugăm să vă deplasaţi cu precauţie, iar parcarea maşinii personale să fie făcută, pe cât posibil, la o distanţă mai mare faţă de zona de risc”, a informat Primăria Alba Iulia.

Salvamontiștii avertizează asupra unui risc crescut de avalanșă în Masivul Vâlcan și le recomandă turiștilor să nu părăsească zonele schiabile amenajate din stațiunea Straja. Pericolul este prezent în special în zona de creastă a masivului, la altitudini de peste 1.600 de metri, unde condițiile meteo din ultimele zile au favorizat acumularea de zăpadă instabilă.

Potrivit Salvamont Lupeni, care asigură intervențiile și în stațiunea montană Straja, zăpada transportată de vânt a dus la formarea unor cornișe masive, cu înălțimi de peste 2,5 metri, ajungând pe alocuri chiar la 3 metri. Aceste acumulări cresc semnificativ riscul declanșării avalanșelor în zonele expuse, în special în afara pârtiilor amenajate.

„În zona de creastă, la peste 1.600 de metri, este un risc crescut de avalanşă. În aceste zone, zăpada adusă de vânt a format cornişe de 2,5 sau chiar 3 metri, care favorizează declanşarea avalanşelor. De aceea, le recomandăm turiştilor să nu părăsească zonele schiabile amenajate din staţiune”, a declarat şeful Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga, pentru Agerpres.

Marți, în stațiunea Straja se aflau peste 2.500 de turiști, iar salvamontiștii estimează că numărul acestora ar putea crește în perioada următoare, în cazul în care condițiile meteorologice se vor îmbunătăți. În acest context, echipele de salvare insistă asupra respectării recomandărilor de siguranță și a evitării zonelor neamenajate.

În prezent, în stațiune sunt deschise pârtiile Sfântu Gheorghe, Platoul Soarelui, Constantinescu și Mutu. În zona schiabilă amenajată, stratul de zăpadă depășește 40 de centimetri, oferind condiții bune pentru practicarea sporturilor de iarnă. În afara pârtiilor, însă, cantitatea de zăpadă este mult mai mare, măsurând între 60 și 70 de centimetri, ceea ce contribuie suplimentar la instabilitatea stratului și la riscul de avalanșă.

Un număr de 12.543 de consumatori din întreaga țară erau, marți la prânz, temporar deconectați de la rețeaua de electricitate, potrivit unei informări făcute de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Situația a fost prezentată public în contextul condițiilor meteo dificile, marcate de iarnă severă, viscol și temperaturi scăzute.

Ministrul a transmis că echipele din sectorul energetic se află permanent în teren și intervin fără întrerupere pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Acesta a subliniat că intervențiile vor continua până la ultima reconectare, astfel încât toți consumatorii afectați să beneficieze din nou de lumină și căldură în locuințe.

Totodată, Bogdan Ivan a publicat pe pagina sa de Facebook un material video care surprinde activitatea desfășurată de energeticieni în timpul intervențiilor. Conform datelor prezentate, la data de 6 ianuarie, ora 12:00, numărul consumatorilor temporar deconectați era de 12.543 la nivel național. În urmă cu câteva zile, aproape 95.000 de gospodării se aflau în aceeași situație, însă zeci de mii au fost deja reconectate datorită efortului susținut al echipelor din teren.

„În plină iarnă, pe viscol și ger, oamenii din energie sunt în teren. Intervin fără pauză pentru ca lumina și căldura să ajungă din nou în casele românilor. Acest video arată realitatea din spatele cifrelor: muncă grea, dedicare și responsabilitate. La data de 6 ianuarie, ora 12:00, mai sunt 12.543 de consumatori temporar deconectați la nivel național. De la aproape 95.000 în urmă cu câteva zile, zeci de mii de gospodării au fost deja reconectate prin efortul susținut al echipelor din teren”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul Energiei a reiterat că lucrările de remediere nu se vor opri până când nu va fi restabilită alimentarea pentru toți consumatorii afectați. De asemenea, el a adresat mulțumiri celor peste 500 de electricieni implicați în intervenții, care acționează în condiții grele pentru menținerea siguranței și funcționării sistemului energetic la nivel național.

„Continuăm intervențiile până la ultima reconectare. Mulțumesc celor peste 500 de electricieni din echipele de intervenție, care lucrează în condiții grele pentru ca România să fie în siguranță!”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.