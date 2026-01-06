Vine iarna adevărată! Meteorologii au emis o informare valabilă între 6 ianuarie, ora 10:00, și 9 ianuarie, ora 10:00, când se așteaptă ninsori, depuneri de zăpadă, intensificări ale vântului și temperaturi foarte scăzute.

Conform ANM, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, cu acumulări de 10-40 l/mp. În prima parte a zilei de 6 ianuarie, în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei se vor semnala precipitații mixte și polei, urmând ca ulterior ninsorile să devină predominante, cu un strat de zăpadă de 15-30 cm. În Moldova și în centrul, sudul și estul Transilvaniei se vor înregistra precipitații mixte și polei. La munte, ninsorile vor fi predominante, iar stratul nou de zăpadă va ajunge la 30-50 cm.

”Temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte şi va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crişana, Maramureş, nordul şi vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm. În Moldova, precum şi în centrul, sudul şi estul Transilvaniei temporar vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm”, transmite ANM.

Din noaptea de miercuri spre joi, 7/8 ianuarie, se vor înregistra intensificări locale ale vântului în regiunile sudice și estice, cu viteze de 50-60 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor depăși 70-80 km/h, însoțite de viscol.

În noaptea de joi spre vineri, 8/9 ianuarie, vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase ale țării, cu temperaturi minime în general între -15 și -10 grade.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă între 6 ianuarie, ora 18:00, și 8 ianuarie, ora 12:00. Sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, precum și în Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură.

”La început în Banat, Crişana şi Maramureş, iar apoi şi în nordul şi vestul Transilvaniei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20…35 l/mp şi local peste 40 l/mp în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15…30 cm. Local se va depune polei”, avertizează meteorologii.

Din noaptea de miercuri spre joi, 7/8 ianuarie, vântul se va intensifica în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 70-85 km/h, determinând viscol și vizibilitate redusă în timpul ninsorii.

O atenționare similară a fost emisă pentru același interval și pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și pentru Moldova, unde se vor înregistra precipitații mixte, iar local se va depune polei.