Atenționarea cod galben este valabilă în intervalul 31 decembrie, între orele 08:00 și 20:00. În acest interval, sunt așteptate intensificări ale vântului în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită.

Rafale puternice sunt prognozate și în sudul țării. Vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei, vor fi afectate de episoade de vânt intens, cu viteze ale rafalelor de 50-70 km/h.

Condițiile cele mai severe se vor înregistra la munte. În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze de 60-85 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 90-120 km/h, iar ninsoarea viscolită va menține vizibilitatea redusă.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h, se vor manifesta local și în restul Transilvaniei, precum și pe litoral.

Amintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis anterior mai multe avertizări de viscol, pe fondul unei răciri accentuate a vremii. Avertizările meteo au fost extinse și în alte patru județe din sudul țării, respectiv Dolj, Olt, Teleorman și Mehedinți. În aceste zone, vântul va sufla foarte tare, cu rafale ce pot ajunge până la 70 km/h, inclusiv în zonele urbane. Pompierii avertizează că este vorba despre un vânt periculos.

Temperaturile vor continua să scadă, pe măsură ce peste România pătrunde un val de aer foarte rece, de origine polară. La nivel național, în data de 31 decembrie, în sud și sud-est cerul va fi variabil, în timp ce în restul teritoriului va predomina nebulozitatea. Sunt prognozate ninsori slabe la munte și în vestul și nordul țării, pe alocuri în Transilvania și izolat în Moldova.

Vântul va sufla moderat, cu rafale puternice la munte, unde vitezele vor atinge 70-90 km/h, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Pe parcursul zilei, intensificări ale vântului se vor semnala local și la câmpie, cu rafale de 45–55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 și 4 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -13 și -5 grade.

În București, pe 31 decembrie, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 30-35 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade, iar minima se va situa între -7 și -5 grade, cu valori mai scăzute la periferia orașului.