Aceleași condiții de trafic sunt întâlnite și pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, între localitățile Câineni și Boița, unde ninsoarea abundentă a dus la acumularea stratului de zăpadă pe carosabil. Autoritățile monitorizează situația și atrag atenția șoferilor asupra riscurilor generate de condițiile meteo nefavorabile.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare cu privire la starea vremii și la eventualele restricții de circulație de pe traseele planificate.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale și să circule cu o viteză adaptată condițiilor de drum și trafic, astfel încât orice manevră să poată fi efectuată în siguranță. De asemenea, este indicată utilizarea frânei de motor pentru reducerea vitezei.

„Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei!”, informează Poliţia Română într-un comunicat.

Poliția Română reamintește că deplasarea pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă este permisă doar dacă autovehiculele sunt echipate cu anvelope de iarnă, aceasta fiind o obligație legală. În plus, pentru evitarea blocajelor în trafic, șoferii sunt rugați să permită deplasarea și intervenția utilajelor de deszăpezire, astfel încât circulația să poată fi menținută în condiții cât mai sigure.

„Pentru evitarea blocajelor de trafic, permiteţi deplasarea şi intervenţia utilajelor de deszăpezire!”, a transmis Poliţia Română.

Amintim că meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie au emis mai multe avertizări de viscol, care au fost extinse în județele Dolj, Olt, Teleorman și Mehedinți. În aceste zone sudice, vântul va sufla foarte tare, cu rafale de până la 70 km/h, inclusiv în orașe, fiind considerat periculos de către pompieri, care în ultimele 24 de ore au intervenit de zeci de ori din cauza condițiilor meteo.

Începând de marți, ninsorile vor reveni în nordul țării și se vor extinde treptat în întreaga jumătate de nord, urmând să persiste până pe 3 ianuarie. Temperaturile vor scădea semnificativ din cauza intrării în România a unui aer foarte rece de origine polară, iar pe timpul nopții valorile pot ajunge până la -12 grade în estul Transilvaniei. În restul zonelor, se va înregistra ger, motiv pentru care autoritățile recomandă planificarea atentă a deplasărilor în această perioadă.