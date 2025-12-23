Regulile privind oprirea, staționarea și parcarea sunt stabilite prin OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și prin normele sale de aplicare. Conform acestora, parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile marcate sau stabilite în mod expres, iar încălcarea regulilor atrage sancțiuni contravenționale și, în anumite situații, ridicarea auto.

Parcarea pe trotuar este, de obicei, interzisă dacă blochează circulația pietonilor, deoarece trotuarele sunt destinate exclusiv deplasării pietonale. Dacă un vehicul staționează în mod nelegal sau împiedică circulația, autoritățile pot interveni cu sancțiuni.

Parcarea sau staționarea neregulamentară constituie contravenții ce sunt încadrate, de regulă, în clasa I sau clasa a II-a de sancțiuni. În 2025, un punct de amendă este de aproximativ 202 lei.

Astfel, dacă parchezi neregulamentar, amenda pe care o poți primi este de obicei în clasa I de sancțiuni, adică 2-3 puncte de amendă, ceea ce înseamnă între circa 405 lei și 607 lei.

Pentru staționare neregulamentară gravă (de exemplu pe trotuar sau în alte locuri interzise) se aplică de obicei clasa a II-a de sancțiuni, adică 4-5 puncte de amendă și, în unele cazuri, 3 puncte de penalizare la permisul de conducere. Adică între aproximativ 810 lei și 1.012 lei.

Mai există și alte situații speciale: dacă autoritățile îți cer să spui cine conducea mașina și nu spui, amenda poate urca semnificativ (în unele cazuri până la circa 3.300 lei), dar acestea sunt aplicate în situații speciale conform altor reglementări.

Pe lângă amenda propriu-zisă, unele administrații locale au stabilit reguli și sancțiuni specifice. În Capitală, sancțiunile pentru ocuparea fără drept a unui loc de parcare pot varia între 500 și 1.000 de lei și, în anumite situații mai grave, între 2.000 și 10.000 de lei pentru parcarea pe locuri rezervate persoanelor cu handicap. În aceste cazuri, ridicarea vehiculului poate fi dispusă de autorități.

Legislația stabilește că poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă, iar autoritățile locale sau administratorii drumului trebuie să organizeze ridicarea, transportul și depozitarea în locuri special amenajate.

Ridicarea poate avea loc atunci când mașina staționează într-un loc interzis și creează un obstacol pentru participanții la trafic sau pentru pietoni. În practică, poliția locală sau poliția rutieră constată parcarea neregulamentară, întocmește documentele și dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării.

În unele sectoare din București, procedura de ridicare este deja aplicată, iar după ce vehiculul este luat și dus la platforma de depozitare, proprietarul trebuie să plătească o serie de taxe înainte de a-l recupera. Costurile pot include taxa de ridicare, taxa de transport și taxa de depozitare pe zi, iar doar după plata acestor sume este eliberată mașina.

În practică, procedurile de ridicare pot varia de la o localitate la alta, iar unele administrații locale fixează tarife proprii pentru ridicare și depozitare. În Sectorul 2, de exemplu, taxa de ridicare pentru un autovehicul de până la 5 t poate fi în jur de 200 lei, transportul 150 lei și depozitarea 150 lei/zi pentru fiecare zi de păstrare.

În forma actuală a Codului Rutier, poliția are competența de a dispune măsura ridicării numai pentru vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă. Dacă un vehicul staționează ilegal pe trotuar complet, legea nu prevede expres această măsură, deși au existat propuneri și modificări în trecut pentru a permite ridicarea și în astfel de situații.

Unele decizii anterioare ale instanțelor au influențat modul de aplicare al ridicării, iar autoritățile sunt atente la faptul că dispozițiile legale trebuie respectate strict.

Dacă la locul unde ai parcat ai găsit un avertisment sau mașina lipsește, primul pas este să contactezi autoritatea locală responsabilă pentru ridicări (de exemplu, poliția locală sau serviciul de ridicări auto din sectorul tău) pentru a verifica dacă vehiculul tău a fost ridicat. Procedând astfel afli unde a fost dusă mașina și ce taxe trebuie plătite pentru a o recupera.

În ceea ce privește amenda, dacă consideri că aceasta a fost dată în mod nejustificat, ai dreptul să contești sancțiunea în termen legal la instanță, conform Codului Rutier și procedurilor contravenționale. Contestarea unui proces-verbal de contravenție se face de regulă în 15 zile de la comunicarea amenzii și implică prezentarea probelor în instanță.