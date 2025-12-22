Iarna aduce cu sine provocări majore pentru șoferi. De la temperaturi foarte scăzute, care afectează funcționarea mașinii, până la drumuri alunecoase sau acoperite de zăpadă, fiecare ieșire pe șosea poate deveni riscantă dacă nu ești pregătit corespunzător.

Aderența pe drumuri de iarnă depinde în mare măsură de tipul anvelopelor. Pentru ierni blânde, pot fi folosite anvelope all-season, eficiente în condiții meteo variabile. Anvelopele de iarnă alpine oferă echilibru între siguranță pe suprafețe uscate, umede și acoperite de zăpadă.

Pentru climat mai sever, cum este cel din nordul Europei sau anumite zone din estul continentului, anvelopele nordice, cu compus moale și lamele dense, asigură aderență chiar și la temperaturi extreme, însă se uzează mai repede pe asfalt.

Șoferii care circulă fără anvelope de iarnă pe drumuri alunecoase riscă sancțiuni din clasa a IV-a. Amenda variază între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce, în contextul punctului de amendă de 202,5 lei începând cu 1 ianuarie 2025, înseamnă între 1.822,5 și 4.050 lei. În plus, autoritățile pot reține certificatul de înmatriculare al mașinii, eliberând o dovadă provizorie care nu permite circulația până la remedierea situației.

Legea nu impune o dată fixă pentru folosirea anvelopelor de iarnă, ci se bazează pe starea reală a carosabilului. Astfel, ești obligat să le folosești atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Pentru a fi considerate legale, anvelopele trebuie să fie marcate cu M+S, M.S. sau M&S (Mud and Snow). Anvelopele all-season care poartă aceste marcaje sunt, de asemenea, acceptate. Pentru performanțe mai bune pe zăpadă, este recomandat marcajul 3PMSF, cunoscut sub forma fulgului de zăpadă, însă legislația pune accent pe marcajul clasic M+S.

Curățarea geamurilor, farurilor și a stopurilor înainte de plecare nu trebuie neglijată. Zăpada sau gheața de pe plafon pot fi periculoase, mai ales dacă se desprind în mers. Vizibilitatea clară îți permite să observi din timp obstacolele și să reacționezi corespunzător.

Pe drumuri acoperite cu gheață sau zăpadă, lanțurile antiderapante pot face diferența între controlul total asupra mașinii și un accident. Ele oferă stabilitate suplimentară, mai ales în zonele cu pantă sau în condiții de ninsoare abundentă.

Lanțurile antiderapante nu sunt necesare pe toate drumurile, ci doar pe anumite sectoare marcate cu indicatorul rutier specific. În plus, condițiile de drum pot impune folosirea acestora chiar și fără semnalizare, mai ales dacă carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei și anvelopele de iarnă nu sunt suficiente.

Nerespectarea obligației de a monta lanțuri antiderapante se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni. În 2025, amenzile variază între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce reprezintă între 1.822,5 și 4.050 lei, având în vedere valoarea punctului de amendă de 202,5 lei. În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare, eliberând o dovadă provizorie care nu permite circulația până la remedierea situației.

Vehiculele echipate cu lanțuri antiderapante trebuie să respecte limitele de viteză impuse, de regulă 50 km/h, pentru a preveni deteriorarea lanțurilor și pentru a menține controlul asupra mașinii.

Iarna, viteza trebuie redusă, iar distanța față de alte vehicule mărită. Frânarea trebuie realizată treptat, iar manevrele bruște trebuie evitate. Zăpada, lapovița și gheața pot transforma drumul într-o provocare neașteptată, iar un condus calm și atent reduce semnificativ riscul incidentelor.

Cu o pregătire corespunzătoare și o conduită preventivă, șofatul pe timp de iarnă devine mai sigur, iar drumurile mai puțin amenințătoare.