Pentru majoritatea autoturismelor, adică vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, legislația românească nu impune în mod general obligativitatea lanțurilor antiderapante. Legea prevede însă clar că, atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, mașinile trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă sau cu anvelope all-season care au marcajele corespunzătoare. În lipsa acestora, șoferii pot fi sancționați, indiferent dacă au sau nu lanțuri în portbagaj.

Lanțurile antiderapante devin relevante mai ales în zonele montane, pe drumuri abrupte sau pe sectoare de drum semnalizate special, unde autoritățile pot impune temporar folosirea lor. Chiar dacă nu sunt obligatorii pentru autoturisme în toate situațiile, ele pot face diferența între a continua deplasarea și a rămâne blocat pe un drum înzăpezit.

Situația este diferită în cazul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum camioanele, autobuzele sau autoutilitarele grele. Pentru aceste categorii, legislația rutieră impune obligativitatea folosirii lanțurilor antiderapante sau a altor echipamente echivalente atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Lanțurile trebuie montate pe roțile de tracțiune, iar lipsa lor în astfel de condiții poate duce la sancțiuni severe.

În ceea ce privește amenzile, șoferii care nu respectă obligațiile legale legate de echiparea de iarnă riscă sancțiuni cuprinse între 9 și 20 de puncte amendă. Având în vedere valoarea actuală a punctului-amendă, acest lucru înseamnă sume care pot ajunge la aproximativ 4.000 de lei. În anumite situații, polițiștii rutieri pot dispune și reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea problemei, potrivit informațiilor publicate de Poliția Română.

„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 102, alin(1), pct. 28, sancționarea conducerii autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadã, gheaţă sau polei, fără ca acesta sã fie dotat cu anvelope de iarnã, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, nefăcându-se referire la o anumită perioadă a anului. Amenda pentru fapta menționată mai sus este prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă), iar sancțiunea contravențională este însoțită și de măsura reținerii certificatului de înmatriculare”, informează Poliția Română.

Costul lanțurilor antiderapante variază în funcție de tipul acestora și de dimensiunea anvelopelor. Pentru autoturisme, un set de lanțuri textile sau metalice simple pornește, de regulă, de la aproximativ 250-300 de lei și poate ajunge la peste 400 de lei pentru modele mai performante sau pentru dimensiuni mai mari. Lanțurile destinate vehiculelor grele sunt semnificativ mai scumpe. Există și opțiuni de închiriere, în special prin firmele de rent-a-car, unde costurile sunt relativ reduse, însă acestea trebuie rezervate din timp.

Specialiștii recomandă ca lanțurile antiderapante să fie montate înainte de a intra pe un sector de drum dificil, nu după ce mașina a pierdut aderența. De asemenea, este indicat ca șoferii să exerseze montajul acasă, deoarece operațiunea poate fi complicată pe marginea drumului, pe frig sau ninsoare.