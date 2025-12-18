Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au explicat, într-o postare pe Facebook, că au primit în ultima perioadă numeroase întrebări despre modul în care pot fi identificate norma de poluare și capacitatea cilindrică ale unui vehicul în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Aceștia au precizat că au oferit câteva clarificări deoarece, de-a lungul timpului, au fost emise mai multe tipuri de formulare CIV, iar unele dintre cele vechi sunt încă utilizate.

„Tu știi cum identifici norma de poluare și capacitatea cilindrică ale mașinii tale în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV)? Am primit în ultima perioadă întrebări despre acest subiect, așa că venim cu câteva explicații, având în vedere că există mai multe tipuri de formulare CIV emise de RAR de-a lungul timpului, iar unele dintre cele vechi încă mai sunt utilizate. Ca să vă fie mai ușor să identificați ce normă de poluare are mașina pe care o dețineți, am realizat o grafică sugestivă pe care vă recomandăm să o parcurgeți cu atenție. În fotografiile alăturate vă prezentăm mai multe modele de cărți de identitate ale vehiculului, având evidențiate categoriile în care sunt menționate capacitatea cilindrică și norma de poluare. În tabelul din ultima fotografie sunt explicate codificările în funcție de categoria vehiculului (autoturism, autovehicul comercial, motociclu etc). Modelul 1 de CIV – În acest document, capacitatea cilindrică este menționată la categoria P1, iar norma de poluare la punctul 16. Cod național de emisii. Concret, dat fiind că în exemplu este un vehicul din categoria L, rezultă că avem o motocicletă cu capacitatea cilindrică de 1215 cmc și norma de poluare Euro 3 (conform legendei din tabel K2 înseamnă Euro 3). Modelul 2 de CIV – În acest document, capacitatea cilindrică este menționată la categoria P1, iar norma de poluare la punctul 17. Cod național de emisii. Concret, dat fiind că în exemplu este un vehicul din categoria N1, rezultă că avem o autoutilitară ușoară cu capacitatea cilindrică de 2298 cmc și norma de poluare Euro 6 (conform legendei din tabel E6 înseamnă Euro 6). Modelul 3 de CIV – În acest document, capacitatea cilindrică este menționată la punctul 10, iar norma de poluare la punctul 5. Gradul de poluare este codificat prin ultimele două caractere ale numărului de omologare. Nu luați în calcul simbolul slash “/” și nici anul fabricației.

Concret, dat fiind că în exemplu este un vehicul din categoria M1, rezultă că avem un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1461 cmc și norma de poluare Euro 4 (conform legendei din tabel E4 înseamnă Euro 4).”

De la 1 ianuarie, proprietarii de autoturisme vor plăti impozite mai mari. Noile reguli schimbă modul de calcul și introduc criterii legate de poluare. Sunt vizate inclusiv mașinile electrice și hibride, care până acum beneficiau de scutiri.

Noua formulă de calcul a impozitului auto pornește de la principiul „poluatorul plătește”. Asta înseamnă că nu va mai conta doar capacitatea cilindrică a motorului, ci și norma de poluare. În unele cazuri, impozitul se dublează sau chiar se triplează, în funcție de categoria autoturismului.

Proiectul de lege, pus recent în dezbatere publică, prevede valori diferite în funcție de norma Euro și de dimensiunea motorului. Pentru un autoturism cu normă Euro 6 și motor de un litru, impozitul ajunge la 82 de lei pe an, față de aproximativ 40 de lei până acum. La aceeași normă de poluare, dar cu motor de 2 litri, impozitul crește la circa 250 de lei.

Diferențele devin mult mai mari în cazul autoturismelor mai vechi. Pentru un autoturism Euro 4, cu o capacitate cilindrică de aproximativ 1.500 de centimetri cubi, impozitul ajunge la circa 150 de lei. Pentru un autoturism Euro 3, cu motor de 2,5 litri, impozitul anual se apropie de 1.200 de lei.

Pentru vehiculele cu normă Euro 3 sau sub Euro 3 și cu motoare sub 1.600 cmc, impozitul se va tripla. Pentru autoturismele Euro 6, cu motoare sub 1.600 cmc, impozitul se va dubla. Direcțiile de taxe și impozite locale vor trebui să își actualizeze bazele de date cu normele Euro, folosind informații de la serviciile de înmatriculări sau de la RAR.