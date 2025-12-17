Cursul de schimb EUR/RON este estimat să ajungă în următoarele luni în jurul nivelului de 5,14 lei pentru un euro, cu posibilitatea de a depăși pragul de 5,2 lei, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Asociația CFA România în rândul analiștilor financiari. Rezultatele indică o deteriorare a percepției privind perspectivele macroeconomice, pe fondul riscurilor fiscale și al unei creșteri economice anemice.

Conform sondajului, aproximativ 83% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Valoarea medie a cursului de schimb estimată pentru orizontul de șase luni este de 5,1410 lei pentru un euro, iar pentru un interval de 12 luni aceasta urcă la 5,2045 lei pentru un euro, ceea ce sugerează presiuni persistente asupra monedei naționale.

În privința inflației, analiștii apreciază că rata anticipată pentru următoarele 12 luni, respectiv până în noiembrie 2026, a scăzut față de luna precedentă și se situează la 6,26%.

Totodată, trei sferturi dintre participanți se așteaptă ca inflația să se reducă în anul următor comparativ cu nivelul actual, marcând prima ajustare descendentă a anticipațiilor în acest episod inflaționist.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de asociație a înregistrat o scădere semnificativă în luna octombrie, de 7,3 puncte. Componenta de anticipații a coborât la 29,2 puncte, în timp ce evaluarea condițiilor curente a ajuns la 32,3 puncte, reflectând o deteriorare generală a percepției privind evoluția economiei.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a explicat că această evoluție este în concordanță cu slăbirea economiei.

El a subliniat că, pentru prima dată în acest ciclu inflaționist, anticipațiile privind inflația pe termen de 12 luni au scăzut față de exercițiul anterior, dar a atras atenția că politica fiscală rămâne principalul risc atât pentru inflație, cât și pentru stabilitatea financiară. De asemenea, el a menționat că analiștii văd doar o reducere lentă a deficitului bugetar.

„În concordanță cu evoluția economiei, indicatorul de încredere a continuat să se reducă. Este de remarcat că, pentru prima oară în acest episod inflaționist, anticipațiile de evoluție a ratei inflației pentru următoarele 12 luni s-au redus față de exercițiul anterior. De asemenea, sunt de remarcat anticipațiile de reducere lentă a deficitului bugetar. Practic, politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

În ceea ce privește piața imobiliară rezidențială urbană, 54% dintre participanți anticipează o stagnare a prețurilor în următoarele 12 luni. Majoritatea, respectiv 67%, consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, în timp ce o treime le apreciază ca fiind corect evaluate.

Pe plan fiscal, deficitul bugetar prognozat pentru anul 2025 este estimat la 8,3% din PIB, urmând să scadă la circa 7% în 2026.

Creșterea economică anticipată pentru 2025 a fost revizuită în jos, la o medie de 0,6%, iar pentru 2026 economia României este așteptată să avanseze cu mai puțin de 1%. În același timp, datoria publică raportată la PIB este estimată să urce la aproximativ 62% în următoarele 12 luni.