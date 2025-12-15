Bulgaria va adopta euro de la 1 ianuarie 2026, iar experţii în sistemele de plată recomandă utilizarea cardurilor bancare ca metodă principală de tranzacţie, pentru a facilita tranziţia la noua monedă. Krasimira Raicheva, director general al VISA Bulgaria, a explicat la Nova TV care sunt avantajele acestei abordări pentru consumatori şi comercianţi.

„Plata cu cardul rămâne cea mai uşoară şi cea mai convenabilă opţiune”, a subliniat Raicheva.

Aceasta a precizat că deţinătorii de carduri pot continua să facă tranzacţii în mod normal, fără modificări majore, iar instituţiile financiare sunt pregătite să gestioneze fluxul crescut de operaţiuni în primele ore după adoptarea euro.

De asemenea, Raicheva a menţionat că sistemele de plată au trecut prin teste riguroase pentru a evita blocajele tehnice şi că nu sunt anticipate probleme importante la începutul anului. Prin urmare, consumatorii nu trebuie să se teamă de erori în procesarea plăţilor cu cardul.

Autorităţile din Bulgaria au stabilit o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, ceea ce asigură transparenţa şi uniformitatea tranzacţiilor. În conformitate cu reglementările, toate etichetele de preţ trebuie să afişeze atât valoarea în leva, cât şi cea în euro, pentru a permite compararea corectă a costurilor.

Această măsură protejează consumatorii împotriva manipulării cursului de schimb în tranzacţiile cu cardul. Totuşi, Raicheva avertizează că plăţile în numerar ar putea crea dificultăţi minore pentru comercianţi, în special atunci când clienţii plătesc în leva şi solicită rest în euro.

Pentru micii comercianţi, soluţia cea mai simplă rămâne utilizarea cardurilor, iar mulţi dintre ei şi-au instalat deja terminalele POS pentru a facilita plăţile în euro. Astfel, tranziţia poate fi gestionată mai eficient şi fără întârzieri la punctele de vânzare.

Directorul VISA Bulgaria a precizat că infrastructura financiară este complet pregătită pentru adoptarea euro. Terminalele sunt operaţionale, iar bănciile monitorizează atent orice semnal care ar putea indica probleme tehnice sau de procesare a tranzacţiilor.

„Atât cumpărătorii, cât şi comercianţii vor avea parte de o tranziţie fără probleme, dar trebuie monitorizate atent mesajele de la bănci şi terminale”, a mai spus Raicheva.

Aceasta recomandă verificarea informaţiilor transmise de instituţiile financiare pentru a evita neînţelegerile sau dificultăţile în primele zile după schimbarea monedei.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va fi oficial al 21-lea stat membru al zonei euro. Toate preţurile şi salariile vor fi exprimate în euro, iar cetăţenii vor beneficia de o perioadă de şase luni pentru a-şi converti economiile în numerar fără comisioane. Etichetele duale vor fi utilizate pe parcursul acestei perioade pentru a facilita adaptarea.

Adoptarea monedei unice de către Bulgaria survine la trei ani după ultima extindere a zonei euro, când Croaţia a devenit al 20-lea stat membru în 2023. Aceasta marchează o etapă importantă în integrarea economică a regiunii şi consolidează poziţia Bulgariei în cadrul Uniunii Europene.

După aderarea Bulgariei, doar şase ţări din UE rămân în afara zonei euro: Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria, România şi Danemarca. Niciuna dintre acestea nu are planuri imediate de adoptare a monedei unice, fie din motive politice, fie pentru că nu îndeplinesc criteriile economice necesare.