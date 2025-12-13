Partidul de extremă dreapta Vazrazhdane a anunțat că va depune o moțiune în Adunarea Națională a Bulgariei. Prin această inițiativă, formațiunea dorește să oblige guvernul să solicite oficial amânarea înlocuirii monedei naționale, leva, cu euro până la 1 ianuarie 2027.

Anunțul a fost făcut vineri, la o zi după ce guvernul de la Sofia și-a prezentat demisia. Demisia a venit în urma unor proteste de stradă desfășurate la nivel național. Deși manifestațiile au vizat în principal corupția, au existat și nemulțumiri legate de politicile economice, inclusiv adoptarea monedei euro, transmite TVP World.

Bulgaria este programată să adopte moneda euro la începutul anului 2026. Subiectul a generat însă diviziuni politice și sociale. Potrivit datelor citate, aproximativ jumătate din populație se opune trecerii la moneda unică europeană.

Cei care resping adoptarea euro invocă riscul creșterii prețurilor. Există temeri că unii comercianți vor rotunji prețurile în sus în procesul de conversie, ceea ce ar afecta puterea de cumpărare a populației.

Banca Centrală Europeană și banca centrală a Bulgariei au transmis că este posibil să existe o creștere a inflației după schimbarea monedei. Totuși, ambele instituții au subliniat că impactul estimat este limitat și nu reprezintă un risc economic major.

Liderul Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov, a declarat că nu se așteaptă ca moțiunea să primească un sprijin larg în Parlament. Cu toate acestea, el susține că inițiativa este justificată din punct de vedere legal și politic.

Kostadinov a amintit că, la aderarea la Uniunea Europeană, Bulgaria a primit o derogare privind adoptarea monedei euro. Ulterior, această derogare a fost limitată printr-o decizie a Consiliului UE. Potrivit acestuia, Bulgaria ar avea în continuare dreptul de a solicita o amânare, invocând circumstanțe excepționale.

El a mai susținut că statul bulgar nu este pregătit pentru trecerea la euro. În acest sens, a arătat că bugetul pentru anul viitor este calculat în leva și nu conține referiri la moneda euro.

Într-un discurs susținut vineri în Parlament, Kostadin Kostadinov a afirmat că i-a transmis o solicitare președintelui Bulgariei, Rumen Radev. Prin această solicitare, liderul Vazrazhdane a cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională.

Motivul invocat a fost ceea ce el a descris drept o aderare forțată și ilegală a Bulgariei la zona euro. Potrivit declarațiilor sale, până în prezent nu a primit un răspuns din partea președintelui.

Leva bulgară este legată de euro printr-un curs fix încă din anul 1999, fapt care a fost unul dintre argumentele utilizate de autorități pentru susținerea adoptării monedei unice europene.