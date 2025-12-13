Măsura va fi valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, interval în care lucrările de reabilitare vor fi suspendate. Decizia a fost luată pentru a asigura un tranzit mai fluent și desfășurat în condiții de siguranță, având în vedere creșterea traficului specifică perioadei sărbătorilor de iarnă.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, începând cu data de 18 decembrie 2025, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România. Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent și în condiții de siguranță, în contextul sărbătorilor de iarnă. Menționăm că, până în data de 18 decembrie, circulația este dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară. Lucrările vor fi reluate, începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria”, a informat sâmbătă Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Lucrările de construcție la tronsonul de aproximativ 320 de metri, care este în prezent închis pe sensul de mers către România, se află în faza finală. În ultima săptămână, pe șantier au fost montate balustradele, stâlpii de iluminat și colectorul pentru apa de drenaj.

Totodată, au continuat lucrările de renovare a rosturilor de coamă și aplicarea unui strat protector pe blocurile de pavaj. De asemenea, au fost fabricate opt panouri din beton armat, ceea ce ridică la 717 numărul total al panourilor realizate de la începutul reparațiilor.