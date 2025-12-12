Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat vineri că ritmul lucrărilor pe Autostrada Transilvania permite estimări optimiste pentru următorii ani. Oficialul a făcut anunțul după o vizită pe teren, realizată împreună cu premierul Ilie Bolojan, pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș.

„În 2026, vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania”, a transmis șeful CNAIR.

Potrivit acestuia, șantierul, considerat unul cu „o istorie complicată”, a intrat într-o fază de execuție accelerată odată cu derularea contractului cu antreprenorul român Construcții Erbașu.

Cristian Pistol a subliniat că mobilizarea constructorului este una consistentă, cifrele din teren confirmând avansul lucrărilor.

„Stadiul fizic a depășit 60%, iar evoluția pe structurile critice este vizibilă”, a precizat directorul CNAIR.

Conform datelor prezentate, pe șantier sunt mobilizați 505 muncitori și 237 de utilaje, care lucrează pe secțiunea de 26,35 kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș.

Printre cele mai importante obiective de pe acest tronson se numără podul peste lacul de acumulare de la km 6+655, considerat structura emblematică a secțiunii.

„Pe o cale se aplică vopseaua anticorozivă, iar pe cealaltă suprastructura este gata”, a arătat Pistol.

De asemenea, la viaductul Valea Saldabagiului au fost montate grinzile pe trei deschideri, iar fundațiile au fost consolidate. În zona viaductelor de la km 16 și km 17 (Valea Honțiu), grinzile sunt deja montate – 24, respectiv 40 de bucăți – iar lucrările continuă cu armarea și cofrarea plăcii de suprabetonare.

„Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor”, a subliniat directorul CNAIR.

Valoarea investiției se ridică la 884 milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport (PT).

„Demonstrăm că se poate construi rapid și în România, cu constructori români”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare publică.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat, la rândul său, calendarul avansat al lucrărilor și a arătat că, în 2026, două tronsoane din județele Cluj, Sălaj și Bihor vor fi finalizate.

„Cel mai important proiect de conectivitate rutieră pentru jumătatea de nord a României cu Uniunea Europeană este Autostrada Transilvania”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, anul viitor vor fi dați în folosință încă aproximativ 70 de kilometri de autostradă, iar în 2027 va fi finalizat și tronsonul către granița cu Ungaria.

„Asta înseamnă, deci, că la jumătatea anului 2027, cu excepţia zonei din Sălaj, zona Meseş-municipiul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că în zona Meseș – Zalău lucrările sunt îngreunate de construcția unui tunel, a cărui durată este estimată la cinci ani. Până la finalizarea acestuia, autoritățile iau în calcul o soluție provizorie.

„Soluţia provizorie este să se execute cealaltă parte şi să se folosească centura municipiului Zalău, în aşa fel încât în 2028-2029 să putem practic folosi aceasta importantă arteră de comunicaţie”, a precizat Bolojan.

Premierul a subliniat că această variantă ar permite o conexiune mai rapidă pentru traficul din Republica Moldova, Bucovina și nordul Transilvaniei către statele Uniunii Europene.