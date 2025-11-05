Pe șantier sunt mobilizați 622 de muncitori și 180 de utilaje, iar asfaltul a fost deja așternut pe aproximativ 10 kilometri din cei 12,24 ai secțiunii. În prezent, echipele lucrează la structuri, terasamente și la lucrări de consolidare, astfel încât întreaga porțiune să fie pregătită pentru deschiderea circulației.

Contractul are o valoare de 905 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cristian Pistol a precizat că mobilizarea constructorului este bună, iar progresul din ultimele luni confirmă posibilitatea finalizării lucrărilor în prima parte a anului viitor.

Spedition UMB este prezentă și pe șantierul Nodului Rutier Românași, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 20%. Aici sunt implicați 100 de muncitori și 50 de utilaje. Nodul va permite descărcarea traficului de pe autostradă, fiind o parte esențială a conectării secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului la rețeaua rutieră existentă.

Cristian Pistol a declarat că, odată finalizat nodul Românași, circulația între Zimbor și Poarta Sălajului va putea fi deschisă în prima parte a anului 2026.

În același an, este planificată și deschiderea circulației între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, pe o distanță totală de 145 de kilometri. Aceasta va fi posibilă după terminarea lucrărilor la cele două viaducte construite pe subsecțiunea Nădășelu – Mihăești de asocierea Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct.

Autoritățile estimează că, după finalizarea acestor proiecte, Autostrada Transilvania va permite o conexiune rutieră mai rapidă între Cluj, Sălaj și Mureș, reducând considerabil timpii de deplasare în regiune.