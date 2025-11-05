Zohran Kwame Mamdani s-a născut în Kampala, Uganda, într-o familie cu rădăcini academice și artistice. Tatăl său, Mahmood Mamdani, este un distins academician, iar mama sa, Mira Nair, regizoare recunoscută internațional. La vârsta de șapte ani, familia s-a mutat în Statele Unite, când tatăl său a acceptat un post la Universitatea Columbia.

Mamdani a urmat Liceul de Științe din Bronx, una dintre cele mai exigente școli publice din țară, și apoi Colegiul Bowdoin din Maine, unde a studiat Studii Africane și a co-fondat filiala organizației Studenți pentru Justiție în Palestina. Această experiență academică și implicarea în activism social au modelat orientarea sa progresistă și sensibilitatea față de problemele comunităților marginalizate.

Înainte de a intra în politică la nivel de stat, Mamdani a lucrat ca consilier în domeniul locuințelor pentru familii cu venituri mici, concentrându-se în special pe comunitățile sud-asiatice.

În 2021, a fost ales în Adunarea de Stat a New York-ului, reprezentând districtul 36, ce include Astoria și părți din Queens. În 2025, a lansat oficial candidatura pentru primăria orașului, intrând într-un concurs dominat de personalități și bugete masive de campanie.

Campania lui Mamdani s-a concentrat pe reducerea costului vieții și promovarea serviciilor publice accesibile. Propunerile sale majore includ:

Înghețarea chiriilor pentru o parte semnificativă din fondul locativ al orașului,

Creșterea salariului minim la 30 de dolari pe oră,

Gratuitatea transportului public, inclusiv autobuze și metrou,

Oferirea de servicii de îngrijire a copiilor fără costuri pentru familiile cu venituri mici.

Campania sa a mobilizat mii de tineri voluntari, iar videoclipurile sale de pe rețelele sociale au devenit virale, aducând atenție sporită mesajului său privind accesibilitatea urbană. Totuși, aceste măsuri au provocat îngrijorări în mediul de afaceri din Manhattan, care a investit sume importante pentru a sprijini candidați mai tradiționali și favorabili intereselor corporative.

Zohran Mamdani se distinge printr-o avere personală modestă pentru un politician de rang înalt. Estimările indică aproximativ 200.000 de dolari, majoritatea provenind din salariul său de membru al Adunării de Stat, de circa 142.000 de dolari anual, și din câteva redevențe minore dintr-un proiect muzical trecut.

El locuiește într-un apartament închiriat în Astoria, Queens, împreună cu soția sa, artista siriano-americană Rama Duwaji, plătind aproximativ 2.250 de dolari pe lună.

Nu deține mașină și se deplasează cu metroul și autobuzele publice, un gest care reflectă angajamentul său față de propunerile privind transportul gratuit.

Unul dintre activele sale semnificative este un teren moștenit în Jinja, Uganda, de aproximativ patru acri, evaluat între 150.000 și 250.000 de dolari. În rest, Mamdani raportează economii sub 5.000 de dolari și câștiguri minore din muzică, consolidându-și imaginea unui politician apropiat de clasa muncitoare și de alegători.

Un element de bază al campaniei lui Mamdani a fost susţinerea prin donaţii individuale, de sume relativ mici. Conform datelor, el a atras zeci de mii de donatori individuali, iar media donaţiei este mică.

De exemplu, PAC‑ul său susținător, „New Yorkers for Lower Costs”, a raportat că a strâns peste US$1,5 milioane de la peste 10 000 de donatori.

Un PAC (Political Action Committee) este o organizație folosită în Statele Unite pentru a strânge și cheltui bani în scopuri politice, în principal pentru a susține candidați, campanii electorale sau inițiative legislative.

Iată principalele caracteristici:

Strângere de fonduri: PAC-urile colectează donații de la persoane fizice, companii sau sindicate.

Limitări legale: Există limite privind cât pot dona direct candidaților sau cât pot cheltui pentru campanii independente.

Tipuri principale:

Traditional PAC: Donații directe candidaților, cu limite stricte.

Super-PAC: Poate cheltui nelimitat pentru a sprijini sau ataca candidați, dar nu poate dona direct campaniilor.

Super-PAC-urile sunt adesea finanțate de miliardari, corporații sau grupuri politice.

Rol: PAC-urile permit donatorilor să aibă impact asupra politicii și campaniilor fără a fi candidați sau politicieni.

În cazul lui Mamdani, super-PAC-urile au fost folosite pentru a strânge donații mari de la miliardari și executivi, care apoi au sprijinit indirect campania sa.

Pe lângă baza largă de donatori mici, campania şi PAC‑urile conexe au primit finanţări considerabile din partea unor persoane foarte bogate sau din afara New York‑ului. Iată câteva exemple:

Elizabeth Simons, moștenitoare a unui fond de investiții, a contribuit cu 250.000 de dolari la super-PAC-ul de susținere.

Omer Hasan și Mohammad Javed, foști executivi din industria tehnologică, au donat peste 250.000 de dolari fiecare.

Aproximativ 78% din finanțarea super-PAC-urilor a venit din afara statului New York, inclusiv sume semnificative din California.

De asemenea, campania este alimentată semnificativ de programul de finanțare publică (matching public funds) din New York City — datorită donațiilor individuale mici, Mamdani a obținut milioane de dolari în fonduri de potrivire de la stat/oraș.

Campania a primit și donații ilegale din străinătate, în valoare de aproximativ 13.000 de dolari, care au fost returnate pentru conformitate cu legea electorală.

Această structură de finanțare reflectă un echilibru între sprijinul „grassroots” și contribuțiile elitei financiare, demonstrând modul în care Mamdani a reușit să atragă resurse importante fără a-și compromite mesajul de apropiere de clasa muncitoare.

Chiar dacă Zohran Mamdani se descrie ca politician al clasei muncitoare, el are alături susţinători cu averi semnificative. Exemplul Elizabeth Simons este ilustrativ: miliardarul tată al ei, James Simons, a fost unul dintre cei mai bogaţi investitori din lume.

Donatorii Omer Hasan şi Mohammad Javed vin din industria tehnologică cu venituri mari. Aceste donații ridică întrebări cu privire la coerenţa între retorica anti‑oligarhică şi realitatea sprijinului financiar.

Un alt element stabilit este faptul că majoritatea finanţării super‑PAC‑urilor de susţinere provin din afara statului New York — ceea ce sporeşte întrebările despre influenţa „outsiderilor” în politica oraşului.

De asemenea, contribuţii din străinătate (care sunt ilegale dacă donorul nu este cetăţean sau rezident permanent) au atras atenţia autorităţilor de supraveghere a finanţării electorale.

Mamdani este afiliat cu aripa progresistă a Partidului Democrat şi mişcarea socialistă democratică, primind susţinere de la figuri precum Alexandria Ocasio‑Cortez şi Bernie Sanders. Deşi donaţiile lor directe nu apar detaliat, prezenţa lor conferă credibilitate în cercurile progresiste.

Criticii săi au ridicat semne de întrebare privind opiniile sale despre Orientul Mijlociu, acuzând Israelul de „genocid” în Gaza și pledând pentru un stat palestinian liber. În ciuda acestora, el a câștigat sprijin în comunitățile progresiste și printre tinerii alegători, consolidându-și profilul de politician angajat social și multicultural.

Alex Soros, fiul miliardarului George Soros, l-a felicitat pe Zohran Mamdani pentru victoria la primăria New York și a publicat pe contul său de Instagram că visul american continuă, adresând felicitări noului edil.

Anterior, Alex Soros declarase că a votat pentru Mamdani și că a fost mândru să susțină candidatul democrat la primărie.

De asemenea, în mediile politice și jurnalistice au fost semnalate legături între organizațiile finanțate de Open Society Foundations și grupuri progresiste care l-au sprijinit pe Mamdani, inclusiv Working Families Party.

Conform rapoartelor, în ultimul deceniu, Open Society Foundations a donat aproximativ 37 de milioane de dolari acestor organizații, ceea ce a alimentat speculațiile privind influența lui George și Alex Soros în contextul campaniei lui Mamdani.

În politica americană, Soros este cunoscut pentru finanțarea unor cauze progresiste și organizații civice, dar până în prezent nu există date verificate că ar fi finanțat personal campania lui Mamdani.

Pentru alegători, detaliile privind averea personală a candidatului, structura sa de finanţare şi susţinătorii săi importanţi contează din câteva motive:

Transparenţa: Dacă un politician declară că este „omul muncii” şi „locatar”, dar are sprijin major din partea miliardarilor, alegătorii pot judeca consistenţa.

Politici publice: Dacă sursele de finanţare provin de la mari actori financiari sau externi, se pot pune întrebări legate de influenţa lor asupra promisiunilor publice (ex.: îngheţarea chiriilor, gratuitatea transportului).

Credibilitate: O avere modestă poate fi un avantaj de imagine pentru un candidat care susţine redistribuirea bogăţiei; dar dacă legăturile cu donatori bogaţi sunt multiple, acesta poate crea o disonanţă.

Stilul de viață al lui Mamdani reflectă faptul că locuiește în chirie, folosește transportul public și nu deține autoturism. Platforma sa include măsuri precum înghețarea chiriilor pentru o parte din fondul locativ, gratuitatea transportului public și creșterea salariului minim la 30 de dolari pe oră.

Campania sa a fost susținută atât de donații individuale mici, cât și de contribuții semnificative din partea unor miliardari și executivi din industrie, inclusiv prin super-PAC-uri, ceea ce constituie un element de interes în analiza finanțării politice.