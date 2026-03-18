Robert Turcescu l-a avut invitat, miercuri, în podcastul pe care îl realizează pentru evz.ro pe Mihail Neamțu, deputat AUR. Politicianul a povestit că, în timpul ultimei vizite pe care a făcut-o la New York, a fost surprins neplăcut de modul în care este administrată și se prezintă metropola americană.

O infrastructuă învechită, asalt al șobolanilor și mirosuri grele sunt prezente în multe zone ale orașului, al cărui primar este Zohran Mamdani. „Revin puțin la New York, unde am fost cel mai recent. M-am uitat foarte atent. Sigur, este un oraș, din păcate, scăpat de sub control, condus de către un socialist.

Mamdani, dar la New York am văzut o infrastructură deplorabilă. Lasă șobolanii, lasă mirosurile împuțite, pestilențiale. Mă refer la faptul că, o să-i șochez pe bucureșteni, cred eu, infrastructura rutieră din capitala României este mai bună decât infrastructura rutieră din New York. Carosabilul este execrabil”, a afirmat deputatul AUR.

Acesta a descris situația administrativă din New York în contextul în care americanii cheltuiesc sume colosale în timpul războiului pe care l-au început în Iran.

„Nici n-am zis de trafic, am zis de infrastructură. Este o așteptare masivă din partea americanilor legate de investițiile astea, care sunt de ordinul zecilor de miliarde. În fiecare zi, aceste interceptoare de rachete balistice și așa mai departe, costă sute de milioane. Poate chiar se trece de 1 miliard. Aceste costuri care sunt imense, am înțeles că 1,5 trilioane este bugetul, adică 1.500 de miliarde este bugetul. anual pentru Pentagon. Aceste sume uriașe care se cheltuiesc astăzi de către America și pentru războiul din Iran, aceste sume puteau să meargă spre infrastructură”, a mai afirmat invitatul lui Robert Turcescu.

Mihail Neamțu a remarcat că SUA sunt într-o situație economică destul de delicată, iar criza se poate adânci din cauza eforturilor colosale pentru susținerea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Petrodolarul este sub semnul întrebării tocami din cauza crizei din Orientul Mijlociu. America nu își permite luxul pe care și-l permitea în anii 70, de a tipări bani în neștire. Are o datorie mult mai mare acum, în 2026, față de cea din 1980, când era Reagan la putere. Nu mai spun de Nixon în anii 70. Deci, America nu este într-o situație cu totul și cu totul lipsită de vulnerabilități. Iar țările din BRICS constituie un pol de putere.”