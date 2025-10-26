Într-o lume în care inteligența artificială, mașinile autonome și energia verde avansează cu viteze record, câteva orașe se detașează ca adevărați lideri ai inovației. De la piețele tradiționale cu plăți prin cod QR la spectacole cu mii de drone sincronizate, tehnologia transformă viața cotidiană și marchează ritmul progresului global.

Indicele Global al Inovației 2025 (Global Innovation Index – GII), publicat anual de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO), evidențiază cele mai dinamice aglomerări urbane, analizând investițiile, dezvoltarea tehnologică, gradul de adopție și impactul economic și social: Los Angeles, Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou, Tokyo – Yokohama, San Jose – San Francisco, Beijing, Seul, Shanghai – Suzhou, New York, Londra, Boston – Cambridge.

Jurnaliștii de la BBC a vorbit cu locuitorii celor mai importante cinci clustere de inovare pentru a descoperi cum modelează tehnologia viața de zi cu zi și cum pot vizitatorii să experimenteze ideile lor de ultimă generație – adesea înainte ca acestea să ajungă în restul lumii.

China intră pentru prima dată în top 10 GII, datorită creșterii spectaculoase a numărului de brevete și investițiilor în știință. Shenzhen, fost sat pescăresc, a devenit un centru global al tehnologiei, găzduind giganți precum Huawei și Tencent.

Locuitorii combină tradiția cu tehnologia: piețele acceptă plăți prin cod QR, iar cardul Octopus permite plata în transport, automate sau parcometre. Spectacolele cu drone și luminile orașului oferă vizitatorilor un adevărat „simfonic” tehnologic.

Al doilea în top, Tokyo–Yokohama generează peste 10% din brevetele internaționale. Tehnologia japoneză se remarcă prin simplitate și utilitate: carduri de transport care funcționează la automate, magazine fără casieri și hoteluri unde recepționerii sunt roboți. Trenul fără conductor Yurikamome oferă priveliști spectaculoase peste golful Tokyo.

Cunoscută ca Silicon Valley, regiunea domină investițiile de capital de risc, generând aproape 7% din totalul global. Locul este un laborator viu al inovației, unde Uber, Lyft și mașinile autonome Waymo au debutat înainte să ajungă la nivel mondial.

Beijing excelează la cercetare științifică și îmbină tehnologia avansată cu autenticitatea culturală. Aplicații precum Alipay și WeChat sunt integrate în viața cotidiană, iar taxiurile autonome Baidu Apollo oferă o experiență futuristă, dar sigură.

Seul este lider asiatic în investițiile de capital de risc și inovare urbană: uși care se deschid cu coduri digitale, plăți prin telefon, magazine automate și autobuze electrice autonome. Zona pietonală Cheonggyecheon Stream devine astfel un adevărat laborator pentru tehnologiile viitorului.

Aceste orașe nu sunt doar centre de tehnologie, ci laboratoare ale viitorului, unde inovația nu mai este un concept, ci o parte integrantă a vieții cotidiene. Vizitatorii pot experimenta aici idei de ultimă generație înainte ca acestea să devină norma globală.