Coreea de Sud, China și Japonia își mențin pozițiile de vârf în clasamentele globale ale IQ-ului, potrivit datelor pentru 2026. În același timp, se observă evoluții diferite în țări precum Vietnam și Australia, care înregistrează schimbări de traiectorie în clasament.

Datele sunt obținute pe baza unor eșantioane de participanți și a unor metode standardizate de testare. Totuși, specialiștii subliniază că rezultatele pot fi influențate de factori culturali, educaționali și socio-economici, ceea ce impune o interpretare prudentă.

În acest context, valorile prezentate reflectă mai degrabă medii complexe de dezvoltare, decât diferențe fixe sau inerente de potențial cognitiv, iar analiza lor necesită o abordare care depășește simpla comparare a cifrelor.

IQ-ul (coeficientul de inteligență) reprezintă un scor obținut în urma unor teste standardizate care evaluează anumite abilități cognitive, precum gândirea logică, capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și înțelegerea verbală.

Scorul este raportat la media populației, stabilită convențional la valoarea 100. Astfel, un rezultat în jurul acestui nivel este considerat mediu, în timp ce valorile mai mari sau mai mici indică diferențe de performanță față de media generală.

Totuși, IQ-ul nu reflectă inteligența în ansamblu. El nu include aspecte precum creativitatea, inteligența emoțională sau abilitățile sociale și poate fi influențat de factori precum educația, mediul de viață sau contextul cultural. Din acest motiv, este considerat doar un indicator parțial al unor capacități cognitive, nu o măsură completă a potențialului unei persoane.

Scorurile IQ sunt adesea folosite pentru a compara performanța cognitivă între țări, însă rămân subiect de dezbatere, fiind influențate de factori educaționali, culturali și metodologici.

Coreea de Sud – lider mondial al IQ-ului

Coreea de Sud ocupă primul loc, cu un IQ mediu de 106,97. Creșterea față de anul anterior este redusă, dar constant pozitivă. Sistemul educațional este considerat extrem de competitiv și riguros, iar peste 26.999 de persoane au participat la studiu.

China – ușoară scădere, dar poziție de top

China se află pe locul doi, cu un scor de 106,48, în ușoară scădere față de 107,19 anul trecut. Cu peste 229.000 de participanți, rezultatul are o puternică relevanță statistică.

Japonia – stabilitate în clasament

Japonia ocupă locul trei, cu un IQ de 106,30, fără variații semnificative față de anul precedent, ceea ce indică o stabilitate clară. Aproximativ 56.000 de persoane au fost incluse în analiză.

Iran – scădere notabilă în clasament

Iran se clasează pe locul patru, cu 104,80, înregistrând o scădere de -1,50. Eșantionul depășește 10.000 de persoane, iar variația poate fi influențată de factori metodologici.

Australia – una dintre cele mai mari creșteri

Australia ocupă locul cinci, cu 104,45 și o creștere semnificativă de +1,88. Deși eșantionul este mai mic (sub 4.000 de persoane), evoluția este una notabilă.

Rusia – creștere moderată și stabilitate

Rusia se află pe locul șase, cu 103,78 și o creștere de +0,62. Studiul include 29.170 de participanți, oferind o bază solidă de analiză.

Singapore – scădere, dar rămâne în top

Singapore ocupă locul șapte, cu 103,56, în scădere cu -1,58. Chiar și așa, rămâne în top 10 global.

Mongolia – stabilitate în zona medie

Mongolia se situează pe locul opt, cu 102,61, cu o variație minoră de -0,25, ceea ce indică stabilitate.

Noua Zeelandă – creștere ușoară

Noua Zeelandă ocupă locul nouă, cu 102,35 și o creștere de +0,27, pe baza unui eșantion de 1.184 de participanți.

Vietnam – cea mai mare evoluție pozitivă

Vietnam închide topul, pe locul zece, cu 102,26 și cea mai mare creștere din clasament (+2,14), pe baza a 14.915 participanți.