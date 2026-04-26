Top IQ 2026: Coreea de Sud, China și Japonia conduc clasamentul, dar specialiștii avertizează asupra interpretării rezultatelor
Coreea de Sud, China și Japonia își mențin pozițiile de vârf în clasamentele globale ale IQ-ului, potrivit datelor pentru 2026. În același timp, se observă evoluții diferite în țări precum Vietnam și Australia, care înregistrează schimbări de traiectorie în clasament.
Datele sunt obținute pe baza unor eșantioane de participanți și a unor metode standardizate de testare. Totuși, specialiștii subliniază că rezultatele pot fi influențate de factori culturali, educaționali și socio-economici, ceea ce impune o interpretare prudentă.
În acest context, valorile prezentate reflectă mai degrabă medii complexe de dezvoltare, decât diferențe fixe sau inerente de potențial cognitiv, iar analiza lor necesită o abordare care depășește simpla comparare a cifrelor.
Ce este IQ-ul (coeficientul de inteligență) și ce măsoară, de fapt: explicație simplă a testelor cognitive
IQ-ul (coeficientul de inteligență) reprezintă un scor obținut în urma unor teste standardizate care evaluează anumite abilități cognitive, precum gândirea logică, capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și înțelegerea verbală.
Scorul este raportat la media populației, stabilită convențional la valoarea 100. Astfel, un rezultat în jurul acestui nivel este considerat mediu, în timp ce valorile mai mari sau mai mici indică diferențe de performanță față de media generală.
Totuși, IQ-ul nu reflectă inteligența în ansamblu. El nu include aspecte precum creativitatea, inteligența emoțională sau abilitățile sociale și poate fi influențat de factori precum educația, mediul de viață sau contextul cultural. Din acest motiv, este considerat doar un indicator parțial al unor capacități cognitive, nu o măsură completă a potențialului unei persoane.
Scorul mediu de IQ pe țări în 2026: clasamentul global și evoluțiile celor mai inteligente națiuni
Scorurile IQ sunt adesea folosite pentru a compara performanța cognitivă între țări, însă rămân subiect de dezbatere, fiind influențate de factori educaționali, culturali și metodologici.
Coreea de Sud – lider mondial al IQ-ului
Coreea de Sud ocupă primul loc, cu un IQ mediu de 106,97. Creșterea față de anul anterior este redusă, dar constant pozitivă. Sistemul educațional este considerat extrem de competitiv și riguros, iar peste 26.999 de persoane au participat la studiu.
China – ușoară scădere, dar poziție de top
China se află pe locul doi, cu un scor de 106,48, în ușoară scădere față de 107,19 anul trecut. Cu peste 229.000 de participanți, rezultatul are o puternică relevanță statistică.
Japonia – stabilitate în clasament
Japonia ocupă locul trei, cu un IQ de 106,30, fără variații semnificative față de anul precedent, ceea ce indică o stabilitate clară. Aproximativ 56.000 de persoane au fost incluse în analiză.
Iran – scădere notabilă în clasament
Iran se clasează pe locul patru, cu 104,80, înregistrând o scădere de -1,50. Eșantionul depășește 10.000 de persoane, iar variația poate fi influențată de factori metodologici.
Australia – una dintre cele mai mari creșteri
Australia ocupă locul cinci, cu 104,45 și o creștere semnificativă de +1,88. Deși eșantionul este mai mic (sub 4.000 de persoane), evoluția este una notabilă.
Rusia – creștere moderată și stabilitate
Rusia se află pe locul șase, cu 103,78 și o creștere de +0,62. Studiul include 29.170 de participanți, oferind o bază solidă de analiză.
Singapore – scădere, dar rămâne în top
Singapore ocupă locul șapte, cu 103,56, în scădere cu -1,58. Chiar și așa, rămâne în top 10 global.
Mongolia – stabilitate în zona medie
Mongolia se situează pe locul opt, cu 102,61, cu o variație minoră de -0,25, ceea ce indică stabilitate.
Noua Zeelandă – creștere ușoară
Noua Zeelandă ocupă locul nouă, cu 102,35 și o creștere de +0,27, pe baza unui eșantion de 1.184 de participanți.
Vietnam – cea mai mare evoluție pozitivă
Vietnam închide topul, pe locul zece, cu 102,26 și cea mai mare creștere din clasament (+2,14), pe baza a 14.915 participanți.
Scor mediu IQ pe țări în 2026
|Loc
|Țară
|IQ mediu
|Evoluție față de anul anterior
|Observații
|1
|Coreea de Sud
|106,97
|+ mică creștere
|Sistem educațional foarte competitiv
|2
|China
|106,48
|-0,71
|Eșantion foarte mare (peste 229.000 participanți)
|3
|Japonia
|106,30
|-0,10
|Stabilitate în clasament
|4
|Iran
|104,80
|-1,50
|Una dintre cele mai mari scăderi din top
|5
|Australia
|104,45
|+1,88
|Una dintre cele mai mari creșteri
|6
|Rusia
|103,78
|+0,62
|Evoluție graduală, eșantion solid
|7
|Singapore
|103,56
|-1,58
|Scădere, dar rămâne în top 10
|8
|Mongolia
|102,61
|-0,25
|Stabilitate generală
|9
|Noua Zeelandă
|102,35
|+0,27
|Eșantion mai mic
|10
|Vietnam
|102,26
|+2,14
|Cea mai mare creștere din clasament
