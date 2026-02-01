Indexul anual al costului vieții realizat de Numbeo oferă o imagine relevantă asupra cheltuielilor urbane, iar ediția pentru 2026 a fost recent publicată. Studiul analizează costurile legate de chirii, restaurante, alimente și puterea de cumpărare locală, combinând aceste date în două clasamente distincte: unul care include chiriile și altul care le exclude.

Clasamentul fără chirie este conceput în special pentru turiști sau persoane aflate temporar în aceste orașe, fiind axat pe prețurile din restaurante și pe cheltuielile de zi cu zi, fără a lua în calcul costurile locative pe termen lung.

Elveția domină topul orașelor cu cel mai ridicat cost al vieții, ocupând primele șase poziții. În continuarea clasamentului, New York se află pe locul 7, Reykjavik, capitala Islandei, pe locul 8, iar alte două mari orașe din Statele Unite completează top 10.

România este prezentă în clasamentul global Numbeo al costului vieții cu nouă municipii, toate situate în a doua jumătate a listei care include 479 de orașe. Bucureștiul este cel mai scump oraș din țară, ocupând locul 296 la nivel mondial.

Capitala este urmată de Cluj-Napoca (locul 309), Brașov (315), Constanța (319), Timișoara (330), Iași (336), Craiova (343), Sibiu (350) și Oradea (351).

1. Zürich, Elveția

2. Geneva, Elveția

3. Basel, Elveția

4. Lausanne, Elveția

5. Lugano, Elveția

6. Berna, Elveția

7. New York, Statele Unite

8. Reykjavik, Islanda

9. Honolulu, Statele Unite

10. San Francisco, Statele Unite

Deși sunt prezente în clasament, orașele din România se află în partea inferioară a ierarhiei globale, cu indici ai costului vieții cuprinși între 38 și 45, ceea ce le menține printre cele mai accesibile orașe din Europa și din lume.