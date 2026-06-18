Cele mai impresionante orizonturi urbane ale lumii: cum arată topul global

Cele mai spectaculoase orizonturi urbane din lume au fost clasificate recent, iar niciun oraș european nu se regăsește în top 10. Analiza evidențiază dominația Asiei, cu opt poziții ocupate de metropole din China, Malaezia și Japonia.

Clasamentul a fost realizat pe baza unui sistem de punctaj care a luat în calcul mai multe criterii, printre care înălțimea medie a celor mai înalte zece clădiri din fiecare oraș, densitatea zgârie-norilor, vizibilitatea pe timp de noapte și numărul clădirilor premiate din punct de vedere arhitectural.

Selecția finală a fost făcută din primele 100 de orașe incluse în Skyscraper Center, unde sunt evaluate localitățile în funcție de numărul de clădiri de peste 150 de metri.

Pe primul loc se află Shenzhen, China, considerat orașul cu cea mai impresionantă siluetă urbană din lume. Metropola are 679 de zgârie-nori care depășesc 150 de metri și se remarcă printr-o densitate de 0,39 clădiri înalte pe kilometru pătrat. De asemenea, orașul obține scoruri ridicate la vizibilitatea nocturnă, fiind una dintre cele mai luminoase prezențe urbane din analiză.

Shenzhen se află în proximitatea Hong Kongului, o altă metropolă inclusă în topul global, ceea ce contribuie la una dintre cele mai concentrate regiuni urbane verticale din lume. Evaluarea a plasat orașul chinez pe prima poziție datorită combinației dintre densitate, volum arhitectural și impact vizual.

Lista este puternic dominată de orașe din China, care ocupă mai multe poziții importante. Hong Kong se află pe locul al treilea, urmat de Wuhan pe locul cinci, Guangzhou pe locul șase, Shanghai pe locul șapte și Chongqing pe locul nouă, la egalitate cu alte destinații din clasament. Această distribuție confirmă concentrarea dezvoltării verticale în marile centre urbane chineze.

În afara Chinei, Kuala Lumpur din Malaezia ocupă locul opt, iar Tokyo din Japonia împarte poziția a noua. Prezența acestor orașe reflectă extinderea arhitecturii de tip skyscraper și în alte economii asiatice majore, unde dezvoltarea urbană verticală continuă să fie o caracteristică definitorie.

Pe locul al doilea se află Dubai, Emiratele Arabe Unite, oraș care se remarcă prin numărul mare de zgârie-nori super-înalți. Metropola are 32 de clădiri cu înălțimi de peste 300 de metri și găzduiește Burj Khalifa, clădirea considerată cea mai înaltă din lume, cu 829,8 metri.

New York City ocupă poziția a patra în clasament și este evidențiat pentru recunoașterea sa arhitecturală, având 20 de zgârie-nori premiați. Orașul rămâne unul dintre reperele globale ale designului urban și ale dezvoltării verticale, cu o prezență constantă în evaluările internaționale dedicate orizonturilor urbane.

Lista completă cu top 10 orizonturi din lume: