Miliarde de lire și un proiect uriaș în Marea Britanie: ce se pregătește la Bedfordshire

Guvernul britanic a aprobat în decembrie planurile prin care Comcast NBCUniversal va construi primul său parc tematic în Regatul Unit. La doar șase luni distanță, proiectul a primit un nume oficial, un logo și a început să atragă deja forță de muncă pentru etapele inițiale. Complexul, denumit Universal United Kingdom Resort, este estimat la mai multe miliarde de lire sterline și prinde contur în comitatul Bedfordshire.

Cancelarul Rachel Reeves afirmă că proiectul creează „oportunitate și prosperitate pe termen lung pentru Marea Britanie”, cu efecte asupra locurilor de muncă și „bucurie” în regiune. Secretarul Culturii, Lisa Nandy, descrie investiția drept una care „pune propulsoare de rachete sub influența industriei noastre de divertisment”.

Pentru parc au fost deja achiziționate 193 de hectare de teren în zona Kempston Hardwick, cu posibilitatea extinderii până la 283 de hectare. Spre comparație, Alton Towers are aproximativ 223 de hectare, iar Universal Orlando Resort se întinde pe circa 219 hectare, incluzând patru parcuri.

Planurile indică posibilitatea construirii unei atracții cu o înălțime maximă de 115 metri, echivalentul unui bloc de aproximativ 35 de etaje. În prezent, cea mai înaltă atracție din Marea Britanie este Hyperia din Thorpe Park, cu 72 de metri. Deschiderea oficială este estimată pentru anul 2031.

Se anticipează un flux inițial de 8,5 milioane de vizitatori anual, cu potențial de creștere până la 12 milioane. Proiectul include și un hotel cu 500 de camere, iar transportul este gândit să fie susținut prin conexiuni feroviare și rutiere noi, inclusiv stații în zonele Stewartby și Wixams, precum și legături către Milton Keynes Central.

Etapa de construcție ar urma să genereze aproximativ 20.000 de locuri de muncă, inclusiv în domenii tehnice și de inginerie. După deschidere, sunt estimate încă 8.000 de posturi în ospitalitate, tehnologie și industrii creative.

Autoritățile și investitorii indică un interes ridicat din partea mediului de afaceri, cu 4.200 de companii care și-au manifestat deja dorința de implicare. De asemenea, peste 33.000 de persoane au aplicat sau și-au exprimat interesul pentru oportunități de angajare, iar peste 100 de persoane au fost deja recrutate.

Compania precizează că aproximativ 80% din forța de muncă ar urma să provină din Bedfordshire și din județele învecinate. Oficialii guvernamentali susțin că proiectul este legat de programe de formare, ucenicii și stagii destinate noii generații de angajați.

Contribuția estimată la economia Marii Britanii este de aproximativ 50 de miliarde de lire sterline până în 2055. Investiția totală a Comcast NBCUniversal este estimată la 5 miliarde de lire sterline pentru construcție, plus încă 1 miliard în primii zece ani de funcționare.

Guvernul britanic a alocat 1,3 miliarde de lire sterline pentru infrastructură, incluzând o subvenție de 400 de milioane prin Fondul excepțional de Creștere Regională și alte 438 de milioane prin Departamentul pentru Cultură, Media și Sport. Restul finanțării este direcționat către modernizarea rețelei rutiere și feroviare, inclusiv A421 și stația Wixams.

În paralel, există și îngrijorări locale privind impactul cumulativ al proiectelor de infrastructură și dezvoltare rezidențială din regiune, inclusiv în contextul extinderii rețelei feroviare și al noilor locuințe aprobate.