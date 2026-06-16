Salt neașteptat pe bursă: ce a declanșat valul de interes pentru compania chineză Zhipu

Acțiunile companiei chineze Zhipu au înregistrat o creștere semnificativă, pe fondul interesului investitorilor pentru sectorul inteligenței artificiale. Evoluția a venit după ajustări ale estimărilor făcute de mai multe instituții financiare internaționale privind potențialul de extindere globală al companiei.

Contextul pieței a fost influențat și de restricțiile recente anunțate în Statele Unite. Titlurile companiei Knowledge Atlas Technology, listată la Bursa din Hong Kong și entitate care controlează Zhipu, au avut o evoluție puternic ascendentă în timpul ședinței de tranzacționare.

Cotațiile au urcat temporar cu până la 48%, înainte de a închide ziua cu un avans de aproximativ 33%. Mișcarea a reflectat interesul crescut al investitorilor pentru segmentul AI. Tranzacțiile au fost marcate de volatilitate pe parcursul întregii zile.

JPMorgan Chase a menținut recomandarea de cumpărare pentru acțiunile companiei și a revizuit în creștere prețul-țintă. Noua estimare a fost ridicată de la 950 la 1.400 de dolari Hong Kong, pe fondul vizibilității comerciale ridicate a produselor dezvoltate de Zhipu.

Analiza instituției a indicat și capacitatea companiei de a susține prețuri mai mari într-o piață competitivă. Evaluarea a fost realizată în contextul interesului global pentru soluțiile de inteligență artificială, relatează briefs.co.

Bank of America a început, de asemenea, acoperirea pentru Zhipu și pentru rivalul MiniMax, cu recomandări de cumpărare pentru ambele companii. Pentru Zhipu a fost stabilit un preț-țintă de 1.250 de dolari Hong Kong. Mișcarea a fost interpretată ca un semnal de încredere în dezvoltarea sectorului AI din China. Evaluările au venit într-un moment de interes crescut din partea investitorilor internaționali.

Entuziasmul pieței a fost alimentat de decizia administrației conduse de Donald Trump de a impune restricții asupra accesului la modele avansate ale companiei americane Anthropic. Măsura a vizat suspendarea accesului pentru cetățenii străini la anumite modele de inteligență artificială. Decizia a fost justificată prin considerente de securitate națională. Impactul anunțului s-a reflectat rapid în percepția investitorilor.

În aceeași zi, Zhipu a anunțat lansarea modelului GLM-5.2 în regim open-source, fără restricții de utilizare. Reprezentanții companiei au transmis un mesaj care a fost interpretat de analiști ca o poziționare față de politicile americane. „Inteligenţa artificială de ultimă generaţie nu ar trebui să aparţină doar câtorva şi nici să poată fi retrasă în orice moment. Ea trebuie să fie deschisă, accesibilă şi disponibilă pentru toţi dezvoltatorii”, a transmis compania. Lansarea a atras atenția comunității tehnologice internaționale.

Primele evaluări ale specialiștilor indică faptul că modelul GLM-5.2 are performanțe apropiate de cele ale sistemului Claude Opus 4.7 dezvoltat de Anthropic, în special în sarcini de programare și procese complexe. Analizele din piață sugerează că restricțiile impuse companiilor americane ar putea influența ritmul de creștere al competitorilor din China.

În acest context sunt menționate și alte companii precum DeepSeek și Moonshot AI. Investitorii urmăresc evoluția competiției tehnologice dintre actorii globali.

De la listarea sa la bursă în luna ianuarie, valoarea acțiunilor Zhipu a crescut de peste zece ori. Capitalizarea companiei este estimată la aproximativ 489 miliarde de dolari Hong Kong, depășind semnificativ nivelurile anterioare de piață.

Evoluția reflectă interesul crescut pentru companiile de inteligență artificială din China. Evaluările recente ale Bank of America indică factori precum ritmul de creștere a veniturilor recurente și concentrarea de specialiști în domeniu.