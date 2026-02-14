Indicele Orașelor Verzi, care evaluează orașele în funcție de procentul de spații verzi, accesibilitatea acestora și calitatea aerului, a desemnat Oslo drept lider, cu un scor de 77,3 din 100, potrivit express. Capitala Norvegiei se distinge prin aer curat și cel mai mare procent de parcuri și spații verzi publice.

Aproape 95% dintre locuitori locuiesc la maximum 300 de metri de un parc sau spațiu verde, ceea ce face Oslo extrem de prietenos pentru plimbări pe jos. Vizitatorii pot descoperi și numeroase „parcuri de buzunar”, foste parcări transformate de voluntari în spații verzi în zonele mai construite ale orașului.

Parcurile celebre din Oslo, precum „Parcul Palatului Regal” și „Vigeland”, atrag vizitatori datorită frumuseții lor. Vigeland găzduiește cel mai mare parc de sculpturi realizat de un singur artist din lume. În afara orașului, natura continuă să domine: la doar 20 de minute cu trenul se află pădurea Oslomarka, cu trasee de drumeții în jurul Lacului Sognsvann. Oslo se dovedește prietenos și cu albinele și alte polenizatoare, găzduind prima „autostradă pentru albine” din lume – un coridor de flori native și hoteluri pentru albine care străbate orașul, oferind un habitat sigur pentru aceste insecte.

Cu puțină flexibilitate, aproape orice destinație europeană poate deveni accesibilă pentru primăvara anului 2026. Pentru city break-uri din România, biletele dus-întors pornesc de la sub 30 € către orașe precum Milano, Bari, Bologna sau Larnaca. Pentru cei dispuși să investească în jur de 40 €, opțiunile se extind la Paris, Atena, Budapesta, Tirana sau Napoli.

Călătorii pot reduce semnificativ costurile prin alegerea unor date mai puțin solicitate, cum ar fi zilele de luni sau joi, și prin căutarea de zboruri în extrasezon sau post-sezon. Chiar și mici ajustări de câteva zile la perioada sau destinația aleasă pot genera economii importante, menținând city break-urile ca cea mai accesibilă modalitate de a explora orașele europene în primăvara viitoare.

Daniela Chovancová, Senior PR & Communications Manager și purtător de cuvânt la Kiwi.com, recomandă Albania pentru 2026. Țara a ieșit din categoria „comoară ascunsă” și s-a impus ca destinație importantă în zona mediteraneană, oferind ceea ce unii numesc „Maldivele europene” la un cost mult mai redus decât o vacanță în Grecia sau Italia.

Pentru cei în căutarea unei experiențe cu adevărat diferite, Asia Centrală – în special Kazahstan și Uzbekistan – reprezintă alternative sigure, accesibile și versatile. Kazahstanul, de exemplu, combină munți sălbatici cu deșerturi întinse, oferind românilor o experiență premium fără a fi nevoie de un buget mare.