Încărcarea mașinii electrice în timp ce merge pe drum pare un vis pentru orice șofer — ar însemna să nu mai piardă timp la stațiile de încărcare. Deocamdată e doar o idee, dar la 40 de kilometri sud-vest de Paris, pe autostrada A10, acest vis începe să devină realitate.

Din septembrie, un grup de firme condus de Vinci Autoroutes testează la Angervilliers un sistem care permite încărcarea mașinilor electrice în mers, prin inducție, fără niciun contact fizic. Porțiunea de drum de 1,5 kilometri arată aproape normal, doar că are o bandă de asfalt puțin mai închisă la culoare, semn al renovării recente.

Sub stratul de beton, la 10 centimetri adâncime, se află 900 de bobine de cupru care creează un câmp electromagnetic. Acesta trimite curent electric către mașinile dotate cu plăci speciale de recepție.

Reprezentanții Vinci Autoroutes au spus că sistemul poate transfera în siguranță o putere de peste 300 kW instantaneu și o medie de peste 200 kW.

Plăcile de recepție au aproximativ 1,3 metri lungime, 80 de centimetri lățime și cântăresc în jur de 40 de kilograme. Ele pot fi montate pe mașinile care există deja și, mai târziu, vor putea fi integrate direct în timpul fabricării, datorită companiei Hutchinson, partenerul industrial al proiectului.

Pe această porțiune de drum circulă acum patru prototipuri — un camion, un autobuz, o dubă și o mașină. Ele sunt folosite ca vehicule de test. Pierre Delaigue, manager de proiect la Vinci Autoroutes, a spus că este o premieră mondială pe o autostradă.

De fiecare dată când un vehicul electric echipat trece peste bobine, sistemul îl detectează și trimite un impuls electric pentru a-l încărca. Primele rezultate arată bine: bateriile se încarcă parțial chiar și pe o distanță scurtă, cu o eficiență de aproximativ 85%. Astfel, testele confirmă ideea de „încărcare în timp ce conduci”.

Compania Electreon, care a mai realizat un proiect similar pe o stradă din Detroit, a explicat că jumătate din energia transmisă ajunge direct la motor, iar cealaltă jumătate încarcă bateria. În acest fel, un camion câștigă cam un kilometru de autonomie pentru fiecare kilometru parcurs, iar o mașină ușoară poate câștiga până la trei kilometri.

Nu e doar o teorie, ci o realitate, deoarece măsurătorile făcute de Universitatea Gustave-Eiffel au arătat că sistemul de încărcare prin inducție poate oferi o putere medie de 200 kW — suficientă pentru a încărca camioanele aflate în mișcare. Rezultatul este promițător, mai ales că transportul rutier este încă dominat de vehicule pe motorină, iar camioanele electrice au probleme cu autonomia.

Specialiștii spun însă că rămâne de văzut dacă această tehnologie se va putea folosi pe scară largă și dacă investiția va fi rentabilă. În prezent apar câteva proiecte de încărcare prin inducție pentru uz casnic, instalate în garaje private, dar există multe obstacole: costurile ridicate, compatibilitatea dintre sisteme și pierderile de energie, care sunt mai mari decât la încărcarea cu cablu.

Totuși, compania Porsche plănuiește să testeze această tehnologie în 2026, odată cu lansarea noului Cayenne electric.