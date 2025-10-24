Lucrările la Autostrada Moldovei A7 avansează rapid, iar nodul rutier Spătaru, amplasat în zona Buzău Vest, este pregătit să fie deschis circulației în următoarele zile.

Noile bretele de descărcare și urcare din DN2 vor deveni funcționale, ceea ce va adăuga aproximativ 5 kilometri noi de autostradă și va asigura o conexiune rutieră mai fluidă între Buzău și Focșani.

Breteaua principală de descărcare a Lotului 2 în DN2 Spătaru este aproape completă, iar autoritățile au anunțat că traficul va fi deschis simultan pe toate celelalte bretele ale nodului. În paralel, constructorul finalizează lucrările la bretelele exterioare, astfel încât traficul de pe DN2 să poată fi deviat integral pe aceste segmente. Această reorganizare este esențială pentru continuarea lucrărilor la corpul autostrăzii, fără întreruperi cauzate de fluxul rutier intens din zonă.

După deschiderea oficială, circulația dinspre Buzău Vest va putea intra pe A7 spre Ploiești, iar dinspre Spătaru, traficul va fi direcționat către Focșani, cu posibilitatea de revenire prin DN2 Buzău Vest.

Estimările actuale indică faptul că nodul rutier va fi complet operațional până la începutul lunii decembrie 2025, în funcție de condițiile meteo și de ritmul final al lucrărilor.

Autostrada A7, cunoscută și drept Autostrada Moldovei, va conecta Ploieștiul de Siret, traversând județele Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Iași și Suceava.

Reamintim că sâmbăta trecută, pe 18 octombrie, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunța că lucrările de pe lotul 3 (Pietroasele – municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău se desfășoară într-un ritm bun.

Șeful CNAIR estima că se va putea circula direct pe autostradă de la București la Focșani chiar din luna noiembrie a acestui an.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău! Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%. În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani. Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR”, scria Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Autostrada Ploieşti – Buzău are trei loturi: