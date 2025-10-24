Pe fondul creșterii numărului de mașini abandonate sau lăsate fără plată în Piața 100, Administrația Domeniului Public a cerut sprijinul Poliției Locale pentru a reda spațiile destinate comerțului și traficului auto. În urma acestei solicitări, instituția a declanșat, în vara acestui an, o campanie de curățare a zonei.

Conform reglementărilor ADP, taxa pentru ocuparea locurilor betonate din Piața 100 este de 67 de lei pe zi, iar pentru cele nebetonate de 56 de lei pe zi.

Cu toate acestea, zeci de șoferi au ales să își lase vehiculele fără a achita suma corespunzătoare. În ultimele trei luni, polițiștii locali au emis aproximativ 100 de somații către proprietarii respectivi, solicitându-le să își ridice mașinile din piață, scriu cei de la Bihoreanul.

Vehiculele aflate fără numere de înmatriculare au fost considerate fără stăpân, iar proprietarii au fost avertizați că riscă ridicarea și depozitarea acestora pe cheltuiala lor. Mulți au reacționat, mutându-și mașinile, însă au preferat să le lase în apropiere, pe platforma dintre șoseaua de centură și gardul oborului.

După mutarea mașinilor de pe terenul pieței, zona limitrofă a devenit rapid o nouă parcare neautorizată. În urma verificărilor efectuate săptămâna trecută, Poliția Locală a identificat 22 de autovehicule lăsate fără plată și a emis noi somații pentru proprietarii lor.

Aceștia au primit un termen de 10 zile pentru a le ridica, termen care expiră la jumătatea acestei săptămâni. În caz contrar, vehiculele vor fi transportate în depozitul municipal din Strada Academiei, urmând să fie valorificate conform procedurilor legale.

„Viață ca-n Oradea nu găsești nicăieri, de taxe poți fugi, dar nu te poți ascunde”, glumea recent un localnic din Aștileu, rezumând într-o formulă populară reacția autorităților față de situațiile de neplată.

Deși măsura pare strictă, autoritățile locale susțin că acțiunile sunt menite să asigure disciplina în spațiile publice și să prevină transformarea parcărilor în zone de depozitare necontrolată a vehiculelor.

În paralel cu acțiunile din Piața 100, Primăria Oradea continuă proiectele de modernizare a parcărilor de cartier. Recent, administrația locală a anunțat finalizarea lucrărilor din zona delimitată de străzile Dimitrie Cantemir, Anatole France și Arieșului.

„Amenajarea a fost realizată după demolarea garajelor existente, iar suprafaţa totală modernizată şi asfaltată este de 1.174 metri pătraţi, rezultând 33 de locuri de parcare de domiciliu pentru locuitorii zonei”, a transmis Primăria Oradea într-un comunicat oficial.

Proiectul a fost derulat de firma Drumuri Bihor SA, iar valoarea totală a lucrărilor s-a ridicat la 476.800 de lei, fără TVA. Reamenajarea a fost posibilă după exproprierea, în primăvara acestui an, a șapte garaje și șase boxe de lemne aflate în curtea din spatele fostei fabrici Aura.

Acțiunile de modernizare nu se limitează la această zonă. În martie 2024, Primăria Oradea a expropriat alte 35 de garaje și mai multe boxe de lemne din curțile blocurilor de pe străzile Dimitrie Cantemir și Mareșal Averescu.

Zonele vizate se aflau în proximitatea noilor pasaje subterane și prezentau o stare avansată de degradare, fără asfalt, rigole pentru scurgerea apelor pluviale sau marcaje rutiere. Autoritățile au anunțat că lucrările de reamenajare vor transforma aceste spații în parcări moderne, sigure și conforme cu cerințele actuale de urbanism.

Prin aceste măsuri, administrația locală încearcă să echilibreze nevoia de spații de parcare cu reglementarea clară a utilizării domeniului public. În același timp, campania de eliberare a parcărilor din Piața 100 transmite un mesaj ferm: folosirea spațiului public fără plata taxei nu va mai fi tolerată.