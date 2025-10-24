Șoferii care au rămas fără certificatul de înmatriculare în urma unui control rutier nu pot merge direct la poliție pentru a-l recupera, chiar dacă au remediat problemele tehnice identificate.

Procedura prevede ca, mai întâi, vehiculul să fie verificat de specialiștii Registrului Auto Român (RAR), care confirmă că defecțiunile au fost eliminate și că mașina corespunde din nou standardelor legale de siguranță. Abia după această etapă, proprietarul se poate prezenta la poliție pentru restituirea documentului.

Conform precizărilor publicate pe site-ul Registrului Auto Român, dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, primul pas este repararea mașinii într-un service auto autorizat.

După ce reparațiile au fost efectuate, vehiculul trebuie dus la RAR, unde inspectorii verifică exact sistemele și componentele la care polițiștii au constatat inițial defecțiuni. În cazul în care totul este în regulă, RAR eliberează o dovadă în care menționează explicit că problemele au fost remediate.

Cu acest document în mână, șoferul se poate adresa secției de poliție care a dispus reținerea certificatului, urmând să își redobândească actul de înmatriculare. Fără dovada eliberată de RAR, poliția nu poate restitui certificatul, chiar dacă proprietarul afirmă că defecțiunile au fost rezolvate.

Pentru șoferii cărora le-a fost reținut certificatul din cauza expirării inspecției tehnice periodice (ITP), procedura este diferită. În această situație, verificarea pentru redobândirea certificatului se face exclusiv la RAR, nu într-un service obișnuit.

Până la obținerea unei noi inspecții valabile, mașina nu are voie să circule pe drumurile publice și trebuie transportată la RAR cu ajutorul unei platforme, chiar dacă pare funcțională. După efectuarea inspecției și confirmarea conformității, RAR completează dovada temporară, permițând ulterior restituirea certificatului de către poliție.

Potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), șoferii pot solicita eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în caz de pierdere, furt, deteriorare sau reținere de către autorități.

Pentru aceasta, vehiculul trebuie să dețină o carte de identitate valabilă, iar solicitantul trebuie să depună o cerere, însoțită de documentele justificative corespunzătoare cazului. Iată toate documentele necesare:

1 ) Cererea solicitantului;

2 ) Certificatul de înmatriculare deteriorat

sau

Dovada declarării furtului acestuia emisă de către autorităţile competente

sau

Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea documentului, după caz

sau

Dovada de reţinere şi dovada încetării motivelor care au stat la baza reţinerii certificatului de înmatriculare, însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, în cazul în care certificatul de înmatriculare a fost reţinut de către autorităţi străine, iar documentul nu a fost transmis autorităţii emitente;

3 ) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);

În cazul achitării contravalorii certificatului de înmatriculare prin intermediul SNEP – ghiseul.ro, nu este necesară depunerea dovezii de plată.

4 ) Actul de identitate al solicitantului, în termenul de valabilitate a acestuia, în original, sau, în cazul persoanelor juridice, documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în original sau în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului însoțit, după caz, de împuternicire/delegație acordată de reprezentantul legal), precum şi actul de identitate al reprezentantului legal, în original, sau, după caz, al persoanei împuternicite;

5 ) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul, sau, după caz, împuternicire avocaţială în cazul în care documentele se depun prin avocat;

În cazul reprezentării solicitantului prin avocat, identificarea se va realiza numai prin cardul de avocat vizat pentru anul respectiv, iar în absenţa cardului de avocat identificarea se va realiza prin adeverinţa eliberată de către baroul din care face parte acesta, însoţită de cartea de identitate.