BYD, cel mai mare producător mondial de autovehicule electrice și hibride plug-in, a prezentat recent Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i. Potrivit gigantului auto, aceste vehicule plug-in hybrid utilizează tehnologia BYD Super DM, o arhitectură hibridă avansată bazată pe propulsie electrică. Platforma integrează motorul hibrid de înaltă eficiență Xiaoyun, sistemul electric hibrid (EHS) cu prioritizare inteligentă a propulsiei electrice și bateria Blade.

Andrei Pană, Product Manager BYD România, a oferit mai multe explicații despre aceste vehicule și principalele avantaje ale noilor tehnologii. Într-un interviu acordat pentru Capital, acesta a subliniat că bateria Blade, dezvoltată integral de BYD, utilizează „o chimie sigură și durabilă pe bază de fosfat de fier-litiu și este integrată direct în structura caroseriei”.

„Bateria Blade și motorul Xiaoyun sunt într-adevăr nucleul tehnologiei Super DM de la BYD. Bateria Blade, dezvoltată integral de BYD, utilizează o chimie sigură și durabilă pe bază de fosfat de fier-litiu și este integrată direct în structura caroseriei, oferind o rigiditate și o protecție sporită, cât și mai mult spațiu la interior. Motorul Xiaoyun de 1,5 litri este construit special pentru modele hibride, cu o eficiență termică de aproximativ 43%. Acționează în principal ca generator pentru motorul electric, oferind performanțe puternice cu un consum foarte redus de combustibil. Lucrând în tandem, aceste tehnologii transformă SEAL 5 DM-i și SEAL 6 DM-i în modele fluide, eficiente și cu o autonomie de peste 1.000 de kilometri, combinând plăcerea condusului electric cu flexibilitatea unui PHEV”, a declarat Andrei Pană, Product Manager BYD România, pentru Capital.

Când vine vorba de vehicule electrice, mulți șoferi se gândesc că autonomia acestora nu este una tocmai avantajoasă. Totuși, reprezentantul BYD România susține că noua tehnologie a gigantului auto schimbă regulile jocului în lumea mobilității electrificate.

„Tehnologia BYD Super Hybrid DM schimbă regulile jocului în lumea mobilității electrificate, deoarece oferă clienților experiența de a conduce un autovehicul electric, silențioasă și receptivă, dar fără nicio grijă cu privire la autonomie. Eficiența tehnologiei a fost deja confirmată prin succesul SUV-ului SEAL U DM-i, iar acum SEAL 5 DM-i și SEAL 6 DM-i duc acest succes mai departe, extinzând experiența electrică BYD către noi segmente de clienți. În traficul de zi cu zi, ambele modele pot parcurge până la aproximativ 100 de kilometri doar electric, ceea ce este perfect pentru condusul în oraș. Iar datorită sistemului hibrid, autonomia combinată crește la peste 1.000 km pentru SEAL 5 DM-i și până la 1.500 km pentru SEAL 6 DM-i. Deci, în comparație cu o mașină 100% electrică, ai parte de aceeași experiență de condus EV, dar cu libertatea de a merge mult mai departe, fără să-ți faci griji cu privire la încărcare”, a mai spus Andrei Pană.

De asemenea, acesta spune că BYD are o abordare foarte diferită de cea a multor producători, care limitează dotările de serie:

„BYD are o abordare foarte diferită de cea a multor producători. În locul abordării tradiționale, care limitează dotările de serie, noi credem că fiecare client trebuie să primească o experiență completă și de înaltă calitate. La interiorul SEAL 5 DM-i și SEAL 6 DM-i, asta înseamnă un habitaclu premium – cu materiale de înaltă calitate, scaune reglabile electric și ecrane mari de infotainment de până la 15,6 inci. Conectivitatea este, de asemenea, perfectă, cu încărcare wireless a smartphone-ului, mai multe porturi USB Type-C, Bluetooth și tehnologia BYD Vehicle-to-Load care poate alimenta dispozitive externe. Întregul interior este conceput pentru a fi în același timp inteligent și relaxant, unde tehnologia face fiecare călătorie mai plăcută.”

Andrei Pană a explicat și cum se raportează prețul de pornire pentru versiunile de bază Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i la alte modele plug-in hybrid disponibile pe piața românească și europeană.

„SEAL 5 DM-i are un preț de pornire de 29.900 de euro pentru versiunea de bază Comfort, iar SEAL 6 DM-i pornește de la 36.490 de euro în varianta Boost, ambele modele fiind poziționate foarte competitiv în segmentul hibridelor plug-in. Pe piața europeană, multe dintre modelele PHEV concurente încep de la 31.000–35.000 de euro pentru versiunile compacte și ajung la peste 40.000 de euro în clasele superioare. Deci, BYD se poziționează perfect în zona de mijloc a pieței, sau chiar ușor sub, mai ales având în vedere că ambele modele sunt complet echipate standard, fără a fi nevoie de opțiuni scumpe. Pe scurt, oferă tehnologie de ultimă generație și confort premium într-un pachet accesibil”, a spus reprezentantul BYD România.

Vorbind despre interesul românilor pentru vehiculele plug-in hybrid, reprezentantul BYD România a spus că mulți vor să combine avantajul condusului electric cu confortul unei autonomii generoase și al realimentării rapide.

„Interesul pentru modelele plug-in hybrid este tot mai mare în România, mai ales în rândul clienților care vor să combine avantajele condusului electric cu confortul unei autonomii generoase și al realimentării rapide. Mulți văd PHEV-urile ca fiind tranziția perfectă către mobilitatea electrică, fiind o alegere care elimină orice teamă legată de autonomie la drum lung. Rezultatele noastre din aceste luni pe piața din România arată clar acest lucru: SEAL U DM-i reprezintă deja aproximativ 40% din vânzările BYD în România, arătând cât de puternică este cererea pentru acest tip de tehnologie. Noile SEAL 5 DM-i și SEAL 6 DM-i construiesc pe acelasi succes. Cu o autonomie de până la 100 km în modul pur electric și până la 1.500 km în regim combinat, aceste modele fac mobilitatea electrificată mai accesibilă și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi. Credem că cele două modele PHEV vor juca un rol cheie în accelerarea tranziției României către o mobilitate mai sustenabilă și electrificată”, a susținut acesta.

Potrivit explicațiilor oferite de Andrei Pană, Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i joacă un rol cheie în extinderea prezenței BYD atât în Europa, cât și în România.