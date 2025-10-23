Lista completă a ecotichetelor aprobate a fost publicată pe 23 octombrie 2025, după ședința Comitetului de Avizare, și poate fi consultată pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.

După aprobarea dosarelor, statusul solicitantului este actualizat în aplicația AFM la categoria „beneficiar aprobat pentru finanțare”. Din acel moment, persoanele fizice au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat, condiție obligatorie pentru a continua procesul de achiziție a unui vehicul nou. După finalizarea acestor pași, beneficiarii trebuie să încarce în aplicația informatică documentele justificative și să introducă data radierii mașinii vechi.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 23 octombrie 2025, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice”, a informat AFM.

Sesiunea destinată achiziționării autovehiculelor noi, inclusiv plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, este încă deschisă. Cei interesați pot aplica până la 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a subliniat că rezultatele actuale confirmă succesul programului și angajamentul ferm al statului în sprijinirea mediului și a cetățenilor. În ciuda contextului economic dificil, autoritățile consideră că Programul Rabla Auto 2025 reprezintă o dovadă a continuității politicilor publice orientate spre reducerea poluării.

„Chiar şi într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului şi al AFM de a investi consecvent în mediu şi în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în faţa provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăţi într-o oportunitate prin care cetăţenii devin parteneri direcţi ai unei politici publice ce urmăreşte reducerea poluării şi tranziţia către un transport mai curat şi mai responsabil”, a declarat Florin Bănică, preşedintele AFM.

Lista completă a dosarelor aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice este disponibilă pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în secţiunea dedicată programului.