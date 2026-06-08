Regulă parcare. Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii din România. Locul în care nu mai ai voie să lași mașina

În marile orașe, o parcare greșită poate însemna mai mult decât o simplă amendă: reguli stricte, sancțiuni tot mai mari și chiar ridicarea mașinii îi vizează pe șoferii care ignoră legea. În 2026, Codul Rutier devine și mai ferm în privința opririi și staționării neregulamentare.

Lipsa locurilor de parcare reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă șoferii, în special în marile orașe din România. Din această cauză, mulți ajung să își lase mașinile unde găsesc un loc liber, chiar dacă sunt conștienți că riscă amenzi consistente pentru parcare neregulamentară.

În 2026, legislația rutieră rămâne strictă în ceea ce privește oprirea și staționarea vehiculelor în locuri nepermise, mai ales atunci când acestea pot bloca traficul sau pot pune în pericol pietonii. Este interzisă oprirea pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 de metri înainte de acestea, în stațiile mijloacelor de transport public, precum și pe trotuare, cu excepția situațiilor în care există marcaje speciale și este lăsat un spațiu de minimum un metru pentru pietoni. De asemenea, oprirea este interzisă în zonele semnalizate cu indicatorul „Oprirea interzisă”, pe trecerile la nivel cu calea ferată și în apropierea acestora, dar și pe poduri, pasaje, viaducte sau sub acestea. Reguli similare se aplică în curbe cu vizibilitate redusă, în intersecții, inclusiv în sensurile giratorii, în zonele de preselecție, precum și pe pistele pentru bicicliști sau pe benzile rezervate anumitor categorii de vehicule.

Staționarea este interzisă în toate situațiile în care oprirea nu este permisă, dar și în alte zone prevăzute expres de lege. Aceasta include drumurile înguste cu o lățime mai mică de 6 metri, blocarea căilor de acces către proprietăți private, parcarea pe trotuare fără respectarea condițiilor legale sau în locuri unde există indicatorul „Staționarea interzisă”. De asemenea, sunt vizate zonele în care vehiculul poate afecta siguranța sau vizibilitatea în trafic, precum și parcarea pe spații verzi, pe trotuare neamenajate sau pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, fără autorizație.

Din punct de vedere financiar, în 2026 valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei. Pentru oprirea neregulamentară, sancțiunile pot varia între 405 și 607,5 lei, în timp ce pentru staționarea ilegală amenzile pot depăși 1.000 de lei. În anumite situații, mai ales când mașina este parcată pe trotuar fără respectarea condițiilor legale, sancțiunile pot trece de 1.200 de lei, iar autoritățile pot dispune chiar ridicarea vehiculului, ceea ce implică costuri suplimentare pentru recuperarea acestuia.

Șoferii au posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, plata putând fi efectuată online, la ghișeele administrațiilor locale sau prin intermediul instituțiilor bancare autorizate.

O nouă măsură care îi vizează pe șoferii din România ar putea intra în vigoare începând cu 25 august 2026. Potrivit prevederilor incluse în OUG nr. 7/2026, conducătorii auto care nu își achită amenzile contravenționale în termenul legal riscă să rămână fără permis de conducere pentru o perioadă calculată în funcție de suma datorată.

Conform mecanismului propus, permisul ar urma să fie suspendat pentru o zi pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Șoferii vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal pentru a achita amenda. Dacă plata nu este efectuată în acest interval, sancțiunea se va aplica proporțional cu datoria acumulată, fără a se lua în calcul fracțiile de zi.

Suspendarea dreptului de a conduce va începe la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare de la expirarea celor 90 de zile și se va încheia la ora 24:00 a ultimei zile rezultate din calculul perioadei de suspendare. Pentru a evita aplicarea acestei măsuri, autoritățile fiscale locale vor fi obligate să transmită o somație de plată în maximum 30 de zile de la constatarea restanței. Documentul va include suma datorată, termenul limită de plată, precum și perioada exactă de suspendare a permisului în cazul neachitării amenzii.

Dacă șoferul își achită ulterior obligațiile restante, dreptul de a conduce poate fi redobândit în termen de două zile lucrătoare de la confirmarea plății. În textul ordonanței se precizează că „organul fiscal local implementează mențiuni privind redobândirea dreptului de a conduce”.

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să realizeze interconectarea bazelor de date și să finalizeze normele de aplicare. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a propus deja un proiect de hotărâre de guvern care stabilește procedurile și modelul formularului de somație, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Măsurile prevăzute în OUG nr. 7/2026 se vor aplica exclusiv amenzilor emise după data de 25 august 2026. Având în vedere termenul de plată de 90 de zile, primele suspendări ale permiselor ar putea apărea spre finalul toamnei, în cazul șoferilor care nu își achită sancțiunile în termen.