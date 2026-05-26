ÎCCJ a decis: ce se schimbă privind dreptul de deducere a TVA de astăzi, 26 mai. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Decizia obligatorie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind imprescriptibilitatea dreptului de deducere a taxei pe valoare adăugată (TVA) a fost publicată marți în Monitorul Oficial, moment din care aceasta a intrat în vigoare. Hotărârea a fost pronunțată la data de 20 aprilie 2026 de Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul ÎCCJ.

Prin această decizie, instanța supremă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și a stabilit modul unitar de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și ale art. 303 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

„Pentru firmele care au litigii cu ANAF pe TVA, efectul RIL este direct și obligatoriu. Acestea trebuie să invoce decizia ca temei în contestație, în întâmpinare sau în concluzii scrise. Pentru dosarele aflate pe rolul curților de apel sau ÎCCJ, se poate depune notă scrisă suplimentară imediat după publicarea în Monitor a considerentelor. De astăzi, TVA plătit de o firmă nu mai poate expira. Dreptul de deducere este imprescriptibil. Este o decizie care reașează echilibrul dintre contribuabil și stat, în favoarea celui care a respectat regulile. Această decizie valorează, concret, milioane de euro pentru companiile românești care au acumulat solduri negative de TVA și le-au văzut amenințate de prescripție. ÎCCJ a oferit tipul de claritate juridică pe care o economie sănătoasă nu o garantează. Nu s-a publicat doar o decizie în Monitorul Oficial, ci d-a publicat un principiu: Dreptul de a recupera TV nu poate fi ucis de timp. Este o clarificare pe care mediul de afaceri o aștepta de ani buni și care pune capăt unei practici ANAF prin care prescripția devenise instrument de confiscare disimulată”, a precizat Dr. Cornelia Năstase, consultant fiscal, CEO CC Tax Advisory.

ÎCCJ a decis că dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative de TVA în deconturile aferente perioadelor fiscale următoare nu este prescriptibil. Hotărârea este obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Decizia nr. 6 din 20 aprilie 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 443. Conform prevederilor Codului de procedură civilă, hotărârile ÎCCJ pronunțate în recursurile în interesul legii sunt definitive și devin obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial. Totodată, motivarea deciziei trebuie redactată în cel mult 30 de zile de la pronunțare și publicată în Monitorul Oficial în termen de maximum 15 zile de la redactare, producând efecte de la acel moment.

„Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 303 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că: Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil. Obligatorie, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 20 aprilie 2026”, se arată în motivarea Decizia nr. 6 din 20 aprilie a Completului pentru Soluționarea Recursului în Interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată marți, în Monitorul Oficial Nr. 443.

Completul format din 25 de judecători ai ÎCCJ s-a reunit pe 20 aprilie pentru a clarifica modul în care trebuie aplicate prevederile din Codul Fiscal referitoare la TVA. Judecătorii au decis că firmele care au sume de TVA de recuperat le pot reporta în perioadele următoare fără limită de timp, deoarece acest drept nu se prescrie. Pe scurt, o companie care a plătit TVA și nu îl poate compensa imediat cu TVA de plată va putea să își recupereze acei bani și în anii următori, până când își încheie activitatea. Statul nu va mai putea refuza recuperarea sumelor invocând faptul că a trecut prea mult timp.

Specialiștii în fiscalitate au explicat că decizia ÎCCJ are efect direct și obligatoriu pentru firmele care se află în procese cu ANAF pe teme legate de TVA. Ei au arătat că societățile trebuie să folosească această hotărâre ca argument în contestații, în documentele depuse la instanță sau în concluziile scrise. În cazul dosarelor aflate deja la Curțile de Apel sau la ÎCCJ, firmele pot depune note suplimentare după publicarea motivării în Monitorul Oficial.

