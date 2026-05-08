Un nou scandal izbucnește în jurul Guvernului condus de Ilie Bolojan, după apariția unor acuzații privind modul în care Executivul ar fi încercat să promoveze o ordonanță de urgență chiar în ultimele momente înainte de pierderea mandatului prin moțiune de cenzură.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, totul ar fi pornit de la transformarea unei ordonanțe punctuale privind programul european SAFE într-un așa-numit „act-autobuz”, în care au fost introduse modificări pentru alte 14 acte normative fără legătură directă între ele.

Conform datelor prezentate, varianta inițială a ordonanței ar fi primit aviz favorabil luni, însă marți dimineață miniștrii ar fi introdus amendamente suplimentare care au schimbat radical structura documentului.

Aceste modificări au atras un aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, instituția considerând că sunt încălcate principiile constituționale privind unitatea materiei juridice.

Sursele citate susțin că motivarea avizului negativ face trimitere la jurisprudența Curții Constituționale și la imposibilitatea modificării simultane a unui număr mare de acte normative fără legătură între ele printr-o singură ordonanță.

Situația ar fi devenit critică în contextul votării moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Potrivit informațiilor prezentate, avizul negativ al Consiliului Legislativ ar fi fost emis cu doar patru minute înainte ca hotărârea Parlamentului privind demiterea Executivului să fie publicată în Monitorul Oficial.

În acest interval extrem de scurt, Guvernul nu ar mai fi reușit să finalizeze procedura legală de adoptare a ordonanței.

Cronologia momentelor tensionate

Eveniment Detalii Luni Varianta inițială primește aviz favorabil Marți dimineață Sunt introduse amendamente suplimentare Ulterior Consiliul Legislativ emite aviz negativ După câteva minute Hotărârea privind demiterea Guvernului apare în Monitorul Oficial Consecință Guvernul pierde dreptul de a emite OUG-uri

Potrivit interpretării juridice invocate, odată cu pierderea mandatului, Guvernul interimar nu mai avea competența constituțională de a adopta ordonanțe de urgență.

Cele mai grave acuzații vizează însă modul în care actul normativ ar fi fost transmis mai departe pentru publicare.

Conform informațiilor apărute, structurile tehnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului ar fi semnalat imposibilitatea legală a procesării documentului.

Cu toate acestea, Secretarul General al Guvernului, prezentat drept reprezentant USR, ar fi insistat pentru trimiterea ordonanței către Parlament.

Totodată, în scandal este menționat și numele Cristina Trăilă, despre care se afirmă că ar fi susținut continuarea procedurilor administrative.

Potrivit informațiilor vehiculate, Camera Deputaților ar fi refuzat primirea documentului, însă procedura ar fi continuat prin Senat.

Acuzațiile formulate în scandal

Acuzație Detalii Introducerea unui „act-autobuz” Modificarea simultană a 14 acte normative Aviz negativ ignorat Consiliul Legislativ a semnalat probleme de constituționalitate Guvern interimar Executivul nu mai avea dreptul să emită OUG-uri Ocolirea procedurilor Actul ar fi fost transmis în afara circuitului administrativ standard

Sursele citate susțin că documentul ar fi fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial folosind un laptop personal, în afara procedurilor administrative securizate utilizate în mod normal pentru asemenea acte oficiale.

Cazul ar putea genera un nou conflict juridic și politic major, în contextul în care sunt invocate atât probleme de constituționalitate, cât și presupuse încălcări ale procedurilor administrative și legislative.

Specialiștii în drept constituțional atrag frecvent atenția că un guvern interimar are atribuții limitate și nu poate adopta acte normative care exced administrarea treburilor curente.

În cazul în care informațiile vor fi confirmate oficial, situația ar putea deveni una dintre cele mai controversate dispute juridice și instituționale din ultimii ani.