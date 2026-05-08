Ordonanța privind ATR-urile din energie a fost blocată. Guvernul spune că nu va intra acum în vigoare
Guvernul a anunțat vineri că ordonanța de urgență care includea modificări importante privind avizele tehnice de racordare (ATR) din sectorul energetic nu va fi publicată în Monitorul Oficial și nu va intra, deocamdată, în vigoare.
Decizia vine după ce Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ, în contextul în care Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și funcționează în regim interimar.
Potrivit Executivului, proiectul va trebui repus pe agenda unei viitoare ședințe de Guvern, după ce noul Executiv va avea din nou competența legală de a adopta ordonanțe de urgență.
Guvernul explică de ce a fost blocată ordonanța
În comunicatul transmis oficial, Guvernul precizează că proiectul de act normativ viza modificarea și completarea mai multor acte legislative, inclusiv Legea energiei electrice și gazelor naturale.
Executivul subliniază că ordonanța nu poate merge mai departe în actualul context politic și juridic.
„Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură, precum şi pentru modificarea unor acte normative nu va fi publicat în Monitorul Oficial şi nu va intra deocamdată în vigoare, ca urmare a avizului negativ emis de Consiliul Legislativ după ce Guvernul fusese demis prin moţiune de cenzură de către Parlament”, a transmis Guvernul.
Ce modificări pregătea Guvernul pentru ATR-urile din energie
Una dintre principalele schimbări vizate de ordonanță privea accesul investitorilor în sistemul energetic și limitarea practicilor speculative legate de obținerea avizelor tehnice de racordare.
Potrivit Executivului, noile reguli urmăreau să elimine situațiile în care anumite proiecte blocau capacități din rețea fără a fi dezvoltate efectiv.
Principalele modificări propuse pentru ATR-uri
|
Măsură propusă
|
Detalii
|
Garanție financiară
|
30 euro/kW instalat
|
Momentul aplicării
|
La solicitarea Autorizației de Înființare
|
Scop
|
Limitarea speculei cu ATR-uri
|
Situații vizate
|
Proiecte nefinalizate sau blocate
|
Bază legală
|
Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012
„Acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă a inclus modificări necesare pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistemul energetic pentru investitori şi pentru a înlătura practicile speculative în obţinerea avizelor tehnice de racordare (ATR)”, explică Guvernul.
Investitorii ar fi trebuit să depună garanții financiare
Executivul arată că ordonanța introducea obligația constituirii unei garanții financiare pentru proiectele energetice.
„Prin noile reglementări se instituia o garanţie de 30 de euro per kilowatt instalat, care ar fi trebuit constituită la momentul solicitării Autorizaţiei de Înfiinţare, drept o condiţie pentru obţinerea ei”, precizează Guvernul.
Noile reguli urmau să se aplice inclusiv anumitor proiecte care aveau deja autorizații emise.
„Pentru Autorizaţiile de Înfiinţare care sunt deja emise în acest moment, garanţia de 30 de euro per kilowatt instalat ar fi trebuit constituită dacă beneficiarul nu finaliza investiţia în termenul de valabilitate şi solicita prelungirea Autorizaţiei de Înfiinţare”, mai arată Executivul.
Modificări pregătite și pentru industria europeană de apărare
Ordonanța conținea și completări referitoare la aplicarea regulamentului european SAFE, destinat consolidării industriei europene de apărare.
Alte modificări incluse în proiect
|
Domeniu
|
Obiectiv
|
Energie
|
Reglementarea ATR-urilor
|
Investiții energetice
|
Combaterea blocajelor speculative
|
Apărare
|
Implementarea instrumentului SAFE
|
Industrie europeană
|
Consolidarea capacităților de apărare
Potrivit Guvernului, modificările erau considerate urgente în contextul riscului ca Executivul interimar să nu mai poată adopta ordonanțe de urgență.
„Completările aduse ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului”, se mai arată în comunicatul Guvernului.
Ce urmează pentru ordonanța privind ATR-urile
Pentru ca măsurile să poată intra în vigoare, proiectul va trebui reluat și aprobat din nou într-o viitoare ședință de Guvern.
Până atunci, regulile actuale privind avizele tehnice de racordare și autorizarea proiectelor energetice rămân neschimbate.
