Guvernul a anunțat vineri că ordonanța de urgență care includea modificări importante privind avizele tehnice de racordare (ATR) din sectorul energetic nu va fi publicată în Monitorul Oficial și nu va intra, deocamdată, în vigoare.

Decizia vine după ce Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ, în contextul în care Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și funcționează în regim interimar.

Potrivit Executivului, proiectul va trebui repus pe agenda unei viitoare ședințe de Guvern, după ce noul Executiv va avea din nou competența legală de a adopta ordonanțe de urgență.

În comunicatul transmis oficial, Guvernul precizează că proiectul de act normativ viza modificarea și completarea mai multor acte legislative, inclusiv Legea energiei electrice și gazelor naturale.

Executivul subliniază că ordonanța nu poate merge mai departe în actualul context politic și juridic.

„Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură, precum şi pentru modificarea unor acte normative nu va fi publicat în Monitorul Oficial şi nu va intra deocamdată în vigoare, ca urmare a avizului negativ emis de Consiliul Legislativ după ce Guvernul fusese demis prin moţiune de cenzură de către Parlament”, a transmis Guvernul.

Una dintre principalele schimbări vizate de ordonanță privea accesul investitorilor în sistemul energetic și limitarea practicilor speculative legate de obținerea avizelor tehnice de racordare.

Potrivit Executivului, noile reguli urmăreau să elimine situațiile în care anumite proiecte blocau capacități din rețea fără a fi dezvoltate efectiv.

Principalele modificări propuse pentru ATR-uri

Măsură propusă Detalii Garanție financiară 30 euro/kW instalat Momentul aplicării La solicitarea Autorizației de Înființare Scop Limitarea speculei cu ATR-uri Situații vizate Proiecte nefinalizate sau blocate Bază legală Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012

„Acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă a inclus modificări necesare pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistemul energetic pentru investitori şi pentru a înlătura practicile speculative în obţinerea avizelor tehnice de racordare (ATR)”, explică Guvernul.

Executivul arată că ordonanța introducea obligația constituirii unei garanții financiare pentru proiectele energetice.

„Prin noile reglementări se instituia o garanţie de 30 de euro per kilowatt instalat, care ar fi trebuit constituită la momentul solicitării Autorizaţiei de Înfiinţare, drept o condiţie pentru obţinerea ei”, precizează Guvernul.

Noile reguli urmau să se aplice inclusiv anumitor proiecte care aveau deja autorizații emise.

„Pentru Autorizaţiile de Înfiinţare care sunt deja emise în acest moment, garanţia de 30 de euro per kilowatt instalat ar fi trebuit constituită dacă beneficiarul nu finaliza investiţia în termenul de valabilitate şi solicita prelungirea Autorizaţiei de Înfiinţare”, mai arată Executivul.

Ordonanța conținea și completări referitoare la aplicarea regulamentului european SAFE, destinat consolidării industriei europene de apărare.

Alte modificări incluse în proiect

Domeniu Obiectiv Energie Reglementarea ATR-urilor Investiții energetice Combaterea blocajelor speculative Apărare Implementarea instrumentului SAFE Industrie europeană Consolidarea capacităților de apărare

Potrivit Guvernului, modificările erau considerate urgente în contextul riscului ca Executivul interimar să nu mai poată adopta ordonanțe de urgență.

„Completările aduse ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Pentru ca măsurile să poată intra în vigoare, proiectul va trebui reluat și aprobat din nou într-o viitoare ședință de Guvern.

Până atunci, regulile actuale privind avizele tehnice de racordare și autorizarea proiectelor energetice rămân neschimbate.