Într-o postare publicată pe Facebook, Sorin Grindeanu a afirmat că România se apropie de un anunț important privind evoluția Produsului Intern Brut, care urmează să fie făcut de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestuia, dacă va fi confirmată o nouă scădere a PIB-ului, situația economică nu va mai putea fi catalogată drept recesiune tehnică, ci drept criză economică.

Liderul social-democrat susține că cele trei trimestre consecutive de scădere economică s-au consumat în perioada mandatului lui Ilie Bolojan și a criticat măsurile economice promovate de actualul Executiv, pe care le-a asociat cu austeritatea și cu deteriorarea indicatorilor economici.

Liderul PSD afirmă că PIB-ul României a scăzut cu 1,9% în trimestrul al patrulea din 2025, pe care îl descrie drept cea mai mare scădere trimestrială din 2012 până în prezent. Acesta susține că primul trimestru din 2026 ar confirma a treia scădere consecutivă a economiei.

Potrivit postării, marile bănci și-au redus semnificativ prognozele economice pentru România, estimările fiind revizuite de la aproximativ 2% către valori apropiate de zero. Sorin Grindeanu afirmă că toate revizuirile recente ale prognozelor economice au fost făcute în sens negativ.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, liderul PSD mai susține că în anul 2025 au fost radiate 83.000 de firme, dintre care 47.000 au fost dizolvate în primele zece luni ale anului. Potrivit acestuia, numărul dizolvărilor a fost cu 32% mai mare decât în 2024 și a afectat toate județele țării.

„Recesiune puternică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Q4 2025 — cea mai mare scădere trimestrială de la 2012 încoace. Q1 2026 confirmă acum a treia scădere consecutivă. Marile bănci și-au tăiat brutal prognozele, de la 2% la valori care încep cu ZERO. Absolut toate revizuirile sunt în jos”, a mai scris social-democratul.

Sorin Grindeanu afirmă că doar în București au fost înregistrate 9.500 de dizolvări de firme, ceea ce ar reprezenta o creștere de 35%. De asemenea, acesta susține că în primele trei luni ale anului 2026 alte 1.900 de firme au intrat în insolvență, cu 14% mai multe decât în perioada similară anterioară, iar alte 5.500 de companii și-au suspendat activitatea.

Liderul PSD mai afirmă că peste 70.000 de locuri de muncă au dispărut în perioada iunie 2025 – martie 2026 și că șomajul ar fi ajuns la 6,3%. Potrivit acestuia, peste 500.000 de români nu au în prezent un loc de muncă.

„Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni — cu 32% mai multe decât în 2024. Niciun județ din România nu a făcut excepție. În București singur — 9.500 dizolvări (+35%). În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvență (+14%) și 5.500 și-au suspendat activitatea”, a subliniat Grindeanu.

În ceea ce privește situația tinerilor, Sorin Grindeanu susține că rata șomajului în rândul acestora se apropie de 30%. Social-democratul afirmă că datele privind situația economică nu provin din declarații politice, ci din informații și statistici atribuite unor instituții precum INS, ONRC, BNR, FMI și marilor bănci care și-au revizuit prognozele economice pentru România.

În finalul mesajului său, liderul PSD a acuzat actuala guvernare că a promis reforme și stabilitate, dar că rezultatul ar fi fost recesiune economică, falimente și creșterea șomajului.

„Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Și tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 și martie 2026! Șomajul a urcat la 6,3%. Peste 500.000 de români nu au loc de muncă astăzi. Tinerii? Aproape 30% șomaj.

Aceasta este adevărata „moștenire Bolojan”.

Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD.

O spun INS, ONRC, BNR, FMI și toate băncile mari care își revizuiesc prognozele în jos, lună de lună.

Au promis reformă. Au livrat recesiune!

Au promis disciplină. Au livrat falimente!

Au promis stabilitate. Au livrat o jumătate de milion de șomeri!

Acesta este adevărul. Restul este propagandă”, a conchis Sorin Grindeanu.

Postarea poate fi vizualizată aici.