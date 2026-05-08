Kelemen Hunor atacă PSD și AUR după căderea Guvernului Bolojan. Criza politică declanșată după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan provoacă reacții dure pe scena politică. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România intră într-o perioadă extrem de periculoasă din punct de vedere economic și politic, în timp ce termenele pentru implementarea PNRR se apropie rapid.

Potrivit acestuia, alianța dintre PSD și AUR, care a dus la adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Executivului, a generat instabilitate într-un moment în care România avea nevoie de predictibilitate și reforme accelerate.

„PSD și AUR au răsturnat împreună guvernul condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, nu au rezolvat nicio problemă, ci au creat una nouă”, a transmis Kelemen Hunor.

Președintele UDMR susține că schimbarea guvernului nu a rezolvat problemele majore ale țării, ci a adâncit blocajul politic și economic.

Liderul UDMR atrage atenția că România mai are doar 116 zile pentru a îndeplini jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În lipsa unor reforme și proiecte finalizate la timp, țara riscă să piardă miliarde de euro din fondurile europene.

Acești bani sunt considerați esențiali pentru investițiile în infrastructură, sănătate, educație și digitalizare, iar blocarea lor ar afecta direct dezvoltarea economică a României.

Kelemen Hunor avertizează că actuala instabilitate politică transmite un semnal negativ către investitori și instituțiile financiare internaționale.

În opinia sa, costurile de finanțare pentru România cresc deja, iar presiunea asupra bugetului devine tot mai mare.

Economiștii avertizează de mai multe luni că deficitul bugetar ridicat și întârzierea reformelor asumate prin PNRR pot afecta ratingul de țară și accesul României la împrumuturi avantajoase.

În acest context, liderul UDMR consideră că viitorul Executiv trebuie format rapid și trebuie să aibă o majoritate parlamentară stabilă.

Kelemen Hunor a explicat că prioritatea UDMR este verificarea posibilității refacerii fostei majorități pro-europene, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un premier cu experiență administrativă și credibilitate politică, capabil să gestioneze simultan criza economică, tensiunile politice și relația cu instituțiile europene.

Hunor susține că noul șef al Guvernului trebuie să fie acceptat de toate partidele implicate în negocieri și să nu fie perceput ca adversar politic.

„Avem nevoie de un candidat la funcția de prim-ministru care să fie pregătit profesional, credibil din punct de vedere politic și capabil să gestioneze simultan criza politică, guvernamentală și bugetară”, a declarat Hunor, adăugând că acesta nu trebuie să fie perceput ca rival de nicio personalitate politică.

În paralel, USR își înăsprește discursul împotriva PSD. Liderul partidului, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea sa nu mai poate negocia cu social-democrații după colaborarea acestora cu AUR.

„Partidul Social Democrat, în momentul în care au făcut această majoritate cu AUR, nu mai poate fi considerat un partid care să-şi dorească să ţină România pe un drum de reforme şi un drum proeuropean”, a afirmat el.

Fritz afirmă că votul comun PSD-AUR demonstrează o ruptură clară față de direcția pro-europeană și reformistă.

„Deocamdată, eu nu văd ce este de negociat, tocmai pentru că PSD trebuie să facă acum un guvern. Cu noi, nu. Adică noi nu negociem cu PSD, dar, bineînţeles că ascultăm şi ce idei şi propuneri are preşedintele”, a spus Fritz.

Acesta a criticat moțiunea de cenzură și a acuzat PSD că a folosit constant sprijinul AUR în Parlament pentru blocarea unor inițiative și numiri importante.

„Am impresia că PSD acum mai e un fel de… haideţi că am glumit cu moţiunea aia. Nu merge aşa şi mai ales pentru că am văzut deja în ultimele luni că PSD, constant, a avut această majoritate de rezervă în buzunar”, a declarat el.

USR anunță că va continua colaborarea cu PNL pentru formarea unui pol politic reformist, concentrat pe combaterea corupției și accelerarea reformelor asumate prin PNRR.

„Nu putem să fim la guvernare cu un partener care desconsideră complet orice fel de înţelegere scrisă pe care am avut-o”, a subliniat liderul USR.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că România are nevoie de „curățenie în instituții” și de un guvern care să prioritizeze proiectele pentru cetățeni.

Oficialul USR susține că viitorul Executiv trebuie să finalizeze implementarea programelor europene și să mențină parteneriatele strategice cu Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Din partea USR e o linie roșie după picarea guvernului. După moțiunea de cenzură votată de PSD, noi cu PSD nu mai votăm, dar ne uităm la crearea unei mișcări reformiste de care România are nevoie. Înseamnă suficient de mulți parlamentari acum și în anii următori care să își dorească măsurile pe care românii le doresc de ani de zile: curățarea în instituții, lupta împotriva corupției și scoatere la iveală a cazurilor concrete de cum arată caracatițele în instituții, asta ne dorim. Să aducem în instituții un respect mai mare pentru cetățeni și o preocupare față de proiecte cum am văzut azi. Prioritatea e să fie proiectele pentru cetățeni. Președintele are discuții informale la care a chemat toate partidele. Realitatea e că vrem, nu vrem, criza politică a fost creată de partide. Tot partidele care au creat criza trebuie să vină să raspundă. Soluția pe care o propunem – avem nevoie de un guvern real care să-și asume real reformele. Iar partidele care au votat mână în mână cu mișcările extremiste nu pot fi parte din soluția care se propune ulterior ca fiind pro-europeană, pro-occidentală”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a transmis că UDMR nu va participa la niciun guvern susținut de AUR.

„Nu ne propunem să influențăm decizii din PSD, PNL sau USR. Cea mai mică forță politică, de obicei, se raportează la ce se întamplă în celelalte patide mari și încercăm să dăm un echilibru unde e nevoie și unde putem”, mai afirmă liderul din UDMR.

Acesta a descris partidul drept „nefrecventabil” și a subliniat că formațiunea maghiară își menține angajamentul pentru o direcție clar pro-europeană.

Totodată, Tanczos Barna a confirmat că Ministerul Finanțelor poartă discuții cu agențiile de rating internaționale, în condițiile în care instabilitatea politică poate afecta economia și încrederea investitorilor.