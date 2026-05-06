Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, le-a transmis miercuri fermierilor că data de 5 iunie rămâne, în acest moment, termenul oficial pentru depunerea cererilor de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Oficialul a explicat că actuala perioadă de negocieri politice și incertitudinile privind formarea unui nou Guvern fac dificilă adoptarea unei eventuale decizii de prelungire.

„Cu interimatul nu văd probabil o prelungire de termen. Nu ştim când se termină această negociere pentru noul Guvern, nu ştim cum se vor desfăşura consultările. Un lucru este cert, avem un un termen-limită şi facem apel la toţi fermierii să vină să depună cererile, pentru că nimeni nu poate garanta că în ultima săptămână o să existe o decizie de prelungire. Termenul limită, 5 iunie, trebuie respectat”, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Mesajul vine în contextul în care, în anii anteriori, termenul de depunere a fost prelungit în anumite situații, însă autoritățile avertizează că de această dată fermierii nu trebuie să se bazeze pe o astfel de posibilitate.

Vicepremierul a precizat că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au acum toate actele normative necesare pentru efectuarea plăților aferente anului agricol 2025.

Potrivit acestuia, o parte dintre măsuri au fost deja puse în aplicare, iar autoritățile încearcă accelerarea calendarului de plăți către fermieri.

„Săptămâna trecută şi săptămâna aceasta am aprobat toate actele normative necesare pentru a face plăţile pentru sesiunea cererilor de plată din 2025. APIA, AFIR-ul şi ministerul au acum la dispoziţie toate actele normative, sunt în vigoare, unele dintre ele deja sunt puse în practică. Săptămâna trecută am început plăţile la Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT). Astăzi avem o întâlnire cu Ministerul de Finanţe pentru a face calendarul de solicitări de fonduri zilnice pentru a termina în cel mai scurt timp posibil plăţile la ANT, la sprijinul cuplat, la ecoscheme şi la bio”, a afirmat oficialul.

Declarațiile vin într-o perioadă importantă pentru fermieri, în condițiile în care subvențiile și formele de sprijin financiar reprezintă una dintre principalele surse de lichiditate pentru multe exploatații agricole.

Într-un comunicat transmis miercuri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a reamintit că termenul-limită pentru depunerea cererilor aferente Campaniei 2026 este 5 iunie inclusiv.

Instituția le recomandă fermierilor să evite depunerea documentelor în ultimele zile pentru a preveni aglomerația și eventualele probleme administrative.

„Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile şi eventualele întârzieri, fermierii sunt rugaţi să respecte programările stabilite de funcţionarii APIA şi să depună cererile în timp util. Reamintim că se depune o singură Cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren şi/sau deţine exploataţii cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe. Fermierii care sunt beneficiari APIA îşi vor actualiza informaţiile pentru Campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează în aplicaţia geospaţială AGI Online, conform Instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA (…) În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declaraţia specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcţionarii APIA, înainte de accesarea AGI Online. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii emitente, după caz”, a transmis instituţia.

Potrivit datelor oficiale prezentate de APIA, în perioada 16 martie – 5 mai 2026 au fost depuse deja sute de mii de cereri de plată.

Indicator Situație la 5 mai 2026 Număr cereri depuse 389.020 Suprafață declarată 2.454.956 hectare Termen-limită depunere 5 iunie 2026 Instituție responsabilă APIA Platformă utilizată AGI Online

Datele arată că procesul de depunere este în plină desfășurare, însă autoritățile se așteaptă la o aglomerare puternică în ultimele săptămâni înainte de termenul-limită.

Depunerea cu întârziere a cererilor APIA poate afecta accesul la subvențiile agricole și la schemele de sprijin financiar acordate fermierilor.

În mod tradițional, plățile APIA includ:

Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT),

sprijinul cuplat,

ecoschemele,

plățile pentru agricultură ecologică,

alte forme de sprijin european și național.

Pentru numeroși agricultori, aceste sume sunt esențiale pentru continuarea activităților agricole, achiziția de inputuri și acoperirea costurilor de producție.

În acest context, autoritățile insistă ca fermierii să nu aștepte ultimele zile pentru depunerea documentelor, mai ales în condițiile în care o eventuală prelungire a termenului nu poate fi garantată de actualul Executiv interimar.