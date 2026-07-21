Fermierii din România pot primi până la 200.000 de euro. Tanczos Barna anunță lansarea a două programe de finanțare. Cine poate beneficia

Bani de la stat pentru fermierii din România. Două dintre cele mai așteptate linii de finanțare destinate fermierilor, DR-12 și DR-14, au ajuns în etapa finală înainte de lansare. Intervențiile se află în prezent pe circuitul de semnături dintre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), iar sesiunile de depunere a proiectelor urmează să fie deschise în perioada imediat următoare.

Potrivit informațiilor transmise de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, intervențiile DR-12 și DR-14 au parcurs deja toate etapele necesare înainte de lansare. Acestea au trecut prin consultarea publică obligatorie și prin Comitetul de Monitorizare, iar în prezent documentația se află pe circuitul de semnături între AFIR și MADR. Procesul de semnare ar urma să fie finalizat în cursul acestei săptămâni, iar săptămâna viitoare liniile de finanțare vor fi pregătite pentru lansare, conform AGRO TV.

„DR-12 și DR-14 sunt pe circuitul de semnături, au mai trecut o dată prin consultarea publică clasică și obligatorie, prin Comitetul de Monitorizare și sunt pe circuitul de semnături între AFIR și MADR. Se semnează săptămâna aceasta și săptămâna viitoare vor fi gata de lansare”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii pentru sursa menționată.

Anunțul vine după mai multe amânări și modificări aduse condițiilor de accesare ale celor două intervenții. În aceste condiții, fermierii interesați vor putea începe în curând depunerea proiectelor.

Înainte de deschiderea sesiunilor, AFIR va trebui să publice anunțurile oficiale care vor cuprinde perioadele exacte de depunere a cererilor de finanțare, bugetele disponibile și pragurile de calitate aplicabile fiecărei intervenții.

Intervenția DR-12 este destinată consolidării exploatațiilor agricole conduse de tineri fermieri, precum și de fermieri care s-au instalat în anii anteriori. Conform condițiilor prezentate de AFIR în etapa de consultare publică, valoarea finanțării nerambursabile poate ajunge la maximum 200.000 de euro pentru fiecare proiect.

Totodată, DR-14, intitulată „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, este destinată exploatațiilor agricole care au nevoie de capital pentru modernizare și pentru creșterea competitivității. În cadrul acestei intervenții, sprijinul public poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru un proiect, iar intensitatea finanțării poate acoperi până la 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.