Peste 6.000 de proiecte pentru comunitățile locale. AFIR: Finanțările solicitate depășesc 325 de milioane de euro

Mii de proiecte destinate dezvoltării comunităților rurale sunt în prezent în diferite etape de evaluare și implementare prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Datele prezentate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) arată un interes ridicat pentru fondurile europene disponibile în actualul exercițiu financiar.

Valoarea totală a finanțărilor solicitate depășește 325 de milioane de euro, iar o parte dintre proiecte au fost deja selectate sau contractate.

Potrivit AFIR, pe platforma online dedicată Grupurilor de Acțiune Locală au fost depuse până în prezent 6.092 de proiecte, cu o valoare eligibilă totală solicitată de 325,64 milioane de euro.

Dintre acestea, 3.329 de proiecte au fost deja selectate pentru finanțare, iar valoarea sprijinului nerambursabil acordat prin intervenția DR-36 LEADER a ajuns la 183,15 milioane de euro.

Datele centralizate mai arată că 1.874 de proiecte au fost declarate eligibile, în timp ce restul se află încă în proces de evaluare.

În ceea ce privește contractarea, până acum au fost semnate 604 contracte de finanțare, cu o valoare publică totală de peste 31,23 milioane de euro.

AFIR implementează în actuala perioadă de programare intervenția DR-36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, inclusă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Programul beneficiază de o alocare de 500 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se adaugă încă 160,74 milioane de euro din Fondul Social European Plus (FSE+).

Implementarea este realizată prin intermediul celor 246 de Grupuri de Acțiune Locală autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În prezent, aceste GAL-uri au lansat 172 de apeluri de proiecte și 1.536 de anunțuri privind deschiderea sesiunilor de depunere.

Pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, AFIR a încheiat câte un contract de finanțare cu fiecare dintre cele 246 de GAL-uri existente.

Valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 124 de milioane de euro.

Până în prezent, plățile efectuate pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală au ajuns la aproximativ 56 de milioane de euro.

Totodată, instituția a dezvoltat o platformă informatică dedicată exclusiv GAL-urilor finanțate prin intervenția DR-36, măsură care face parte din procesul de digitalizare a activităților administrative și de gestionare a proiectelor.

Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, a transmis că dezvoltarea locală nu depinde doar de fondurile disponibile, ci și de capacitatea comunităților de a identifica problemele și soluțiile potrivite.

Acesta a explicat că abordarea LEADER oferă comunităților posibilitatea de a participa direct la definirea propriilor priorități și la construirea unor proiecte adaptate nevoilor locale.

„Abordarea LEADER, prin mecanismul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii reprezintă una dintre cele mai valoroase politici europene de dezvoltare teritorială, prin faptul că oferă comunităţilor posibilitatea de a participa activ la definirea propriului viitor. Astfel, succesul investiţiilor nu depinde doar de resursele financiare disponibile, ci şi de capacitatea actorilor locali de a colabora, de a identifica soluţii adaptate realităţilor din teren şi de a construi proiecte care răspund în mod direct nevoilor cetăţenilor. În acest sens, iniţiativa locală este motorul care are şi rol de liant social, de incubator de inovare şi care poate identifica în mod concret problemele comunităţii, pentru ca ulterior aceste soluţii să se reflecte în acţiuni specifice, concrete”, a declarat, în comunicat, directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Potrivit reprezentanților agenției, succesul actualei intervenții se bazează și pe rezultatele obținute prin Măsura 19 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prelungit pentru perioada de tranziție 2021-2022.

În cadrul acelei măsuri au fost semnate 14.759 de contracte de finanțare, în valoare de peste 776 milioane de euro, iar plățile efectuate au depășit 745 milioane de euro.