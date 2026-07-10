Exporturile de carne de oaie riscă să fie blocate până la trei ani în cazul vaccinării în masă, avertizează industria

Sectorul ovin din România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, pe fondul restricțiilor impuse din cauza pestei micilor rumegătoare. Reprezentanții industriei avertizează că vaccinarea în masă ar putea bloca exporturile de carne de oaie către Uniunea Europeană pentru o perioadă de până la trei ani.

Exporturile de carne de oaie riscă să fie blocate până la trei ani! În prezent, exportul de ovine și caprine vii din România către statele membre ale Uniunii Europene este interzis din cauza pestei micilor rumegătoare. Recent, Comisia Europeană a extins restricția și pentru exporturile către țările terțe, până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de evaluarea potrivit căreia există un risc ridicat de răspândire a bolii.

Reprezentanții industriei avertizează că o eventuală vaccinare în masă a efectivelor de ovine, propusă de unii specialiști, ar putea conduce la extinderea restricțiilor și asupra exporturilor de carne, cu efecte grave asupra sectorului românesc de abatorizare.

Potrivit proprietarilor de abatoare și reprezentanților fabricilor de procesare, România, care nu și-a dezvoltat suficient industria de procesare și se bazează în principal pe exportul de animale vii, riscă să își compromită propriile resurse și întregul sector ovin.

Proprietarul Grupului CarmOlimp, Valentin Șoneriu, care deține o unitate de abatorizare, consideră că situația este una extrem de urgentă și avertizează că întregul sector ar putea fi afectat dacă s-ar decide vaccinarea în masă. Șoneriu explică faptul că vaccinarea ar atrage până la trei ani de restricții totale privind exportul către UE al cărnii neprocesate termic, în condițiile în care peste 90% din piața abatoarelor românești este reprezentată de statele membre ale UE. În opinia sa, este necesară identificarea unei soluții echilibrate, care să permită izolarea și vaccinarea doar a fermelor în care apar focare, evitând astfel vaccinarea generalizată. În caz contrar, România ar continua să exporte doar animale vii către state terțe, unde acestea ar fi sacrificate, procesate și valorificate economic, în timp ce valoarea adăugată ar fi creată în alte state. Acest lucru ar permite acelor țări să exporte ulterior produsele finite inclusiv pe piața europeană, în timp ce sectorul românesc de abatorizare și-ar pierde cea mai mare parte a pieței.

Șoneriu afirmă că autoritățile au promis identificarea unor soluții pentru depășirea acestei situații și că au inițiat demersuri de negociere în sprijinul sectorului ovin, inclusiv la nivel european. Șoneriu precizează că președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, precum și viceprim-ministrul Barna Tánczos au înțeles gravitatea situației și și-au manifestat deschiderea pentru găsirea unor soluții. În opinia sa, negocierile trebuie continuate și consolidate la nivelul instituțiilor europene, întrucât sectorul ovin reprezintă un domeniu tradițional care merită protejat. Totodată, Șoneriu susține că o țară care nu își valorifică industriile va avea pierderi importante pe termen lung și anunță intenția de a înființa o organizație care să reprezinte și să apere interesele actorilor din acest sector.

La rândul său, Mihaela Gagea, director general al Grupului Gagea, companie activă în creșterea animalelor și în abatorizare, respinge categoric ideea vaccinării totale a efectivelor de ovine. Gagea apreciază că o asemenea măsură este inacceptabilă și susține că sectorul are nevoie de o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung. În opinia sa, deciziile privind această industrie trebuie fundamentate astfel încât să nu compromită un domeniu care are potențialul de a susține o industrie de amploare.

Reprezentanții companiilor din sectorul de abatorizare avertizează că vaccinarea efectivelor de ovine la nivel național ar exclude practic operatorii de pe piață pentru o perioadă de cel puțin doi ani, interval în care multe afaceri s-ar prăbuși.

Ibrahim El Khalil, manager al companiei Maria Trading, unul dintre cei mai mari operatori agricoli și agroalimentari din România, care deține un abator de mari dimensiuni la Dragalina, județul Călărași, afirmă că vaccinarea întregului efectiv național nu poate fi acceptată. El Khalil argumentează că o astfel de măsură ar însemna pierderea accesului la aproximativ 90% din piața de desfacere și ar conduce la colapsul unui întreg sector economic, cu efecte directe asupra companiilor, angajaților și obligațiilor financiare ale acestora.

„Chestiunea este foarte importantă şi urgentă, întrucât poate muri întregul sector dacă se ajunge la vaccinare. Vaccinarea implică până la trei ani de restricţii totale la exportul către Uniunea Europeană de carne neprocesată termic. Pentru abatoarele româneşti, peste 90% din piaţă este reprezentată de Uniunea Europeană. Trebuie găsită o variantă echitabilă prin care să izolăm şi să vaccinăm doar fermele în care există focare, evitând vaccinarea în masă. În caz contrar, România va continua să exporte doar animale vii către state terţe, unde acestea vor fi abatorizate, procesate şi valorificate economic. Practic, alte state vor pune valoare adăugată pe resursa României şi vor putea exporta ulterior produsele finite inclusiv pe piaţa europeană, în timp ce sectorul românesc de abatorizare va pierde cea mai mare parte a pieţei sale. Preşedintele autorităţii Alexandru Bociu, precum şi viceprim-ministrul (n.red-Barna Tanczos) au înţeles pe deplin gravitatea situaţiei şi au demonstrat deschidere totală pentru identificarea unor soluţii, având deja numeroase intervenţii şi demersuri de negociere în sprijinul sectorului. Consider că aceste negocieri trebuie continuate şi consolidate la nivelul comisiilor europene, deoarece acest sector istoric merită apărat. O ţară care nu îşi valorifică industriile va pierde enorm pe termen lung. Nu asta vrem să se întâmple şi, în cazul sectorului ovin, intenţionăm să constituim o organizaţie care să reprezinte şi să apere drepturile acestor oameni”, atrage atenţia Şoneriu. „Este imposibil de admis vaccinarea totală. Pentru această industrie trebuie gândită şi implementată o strategie pe termen mediu şi lung. Nu mai putem lăsa pe oricine să ia decizii, să ne supunem acestora şi să distrugem un sector care ar putea susţine o industrie uriaşă în jurul său”, susţine Gagea. „Putem să agreăm cu toţii că nu putem accepta niciodată vaccinarea întregii ţări. Ar însemna că nu mai putem beneficia de 90% din piaţa noastră şi, implicit, că un sector întreg – cu rate, angajaţi etc. – moare, fiind aruncat efectiv la gunoi”, avertizează El Khalil.

România deține aproximativ 20% din efectivul de ovine al Europei. Abatoarele din țară procesează anual aproximativ un milion de ovine, iar peste 90% din carnea rezultată este exportată pe piața europeană.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS a solicitat, joi, ANSVSA să prezinte măsurile urgente adoptate și calendarul de acțiuni privind gestionarea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), pentru a evita amânarea dialogului cu autoritățile europene până în toamnă. Reprezentanții federației au atras atenția că o astfel de întârziere ar fi deosebit de problematică, în condițiile în care activitatea Comisiei Europene este redusă în luna august din cauza perioadei concediilor.

Crescătorii de ovine și caprine avertizează că prelungirea restricțiilor sanitar-veterinare și menținerea blocajului la export vor accentua pierderile economice suportate de sector. Potrivit acestora, fermierii înregistrează deja pierderi estimate la aproximativ 128 de milioane de euro.